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Lakhisarai News: मेदनीचौकी पुलिस ने एक कट्टा व चार खोखा किया बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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Lakhisarai News: शुक्रवार को मेदनीचौकी थानाध्यक्ष चितरंजन कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एक कट्टा और चार खोखा बरामद किए। यह बरामदगी खावा चंद्रटोला के कर्मवीर के घर के पास हुई। अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ छापेमारी जारी है। एसडीपीओ शिवम कुमार ने त्वरित कार्रवाई के लिए टीम का गठन किया।

Lakhisarai News: मेदनीचौकी पुलिस ने एक कट्टा व चार खोखा किया बरामद

Lakhisarai News: सूर्यगढ़ा, निज प्रतिनिधि। प्रखंड के मेदनीचौकी थानाध्यक्ष चितरंजन कुमार की अगुवाई में गठित पुलिस अधिकारियों और पुलिस बल की टीम ने शुक्रवार को एक कट्टा तथा चार खोखा बरामद किया है। एसडीपीओ शिवम कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन कर छापामारी दल के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। इस थाना क्षेत्र के खावा चंद्रटोला निवासी ग्रामीण स्व. जितन महतो के पुत्र कर्मवीर के घर के बगल वाले रास्ते के चारदिवारी पर एक कट्टा एवं चार खोखा बरामद किया गया। अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध लगातार छापेमारी की जा रही है। थानाध्यक्ष ने बताया कि दल में पुलिस अवर निरीक्षक नीतू भारती , शिवशंकर मंडल , सअनि सच्चिदा कुमार तथा थाना के रिजर्व गार्ड मौजूद थे।

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