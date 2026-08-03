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Lakhisarai News: बाइक और शराब जब्त, धंधेबाज फरार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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Lakhisarai News: चानन पुलिस ने मननपुर बाजार में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जिसमें 20 लीटर महुआ शराब और एक बाइक जब्त की गई। धंधेबाज पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। प्रभारी थानाध्यक्ष जितेन्द्र सहनी ने बताया कि पुलिस ने वाहन जांच के दौरान यह कार्रवाई की। आगे की कार्रवाई जारी है।

Lakhisarai News: बाइक और शराब जब्त, धंधेबाज फरार

Lakhisarai News: चानन। चानन पुलिस द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर किए गए छापेमारी अभियान में मननपुर बाजार से बाइक एवं 20 लीटर महुआ शराब जब्त किया गया, जबकि धंधेबाज पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। प्रभारी थानाध्यक्ष जितेन्द्र सहनी ने कहा कि सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा मननपुर में वाहन जांच किया गया, इसी क्रम में धंधेबाज बाइक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस द्वारा बाइक व महुआ शराब जब्त कर आगे की कार्रवाई किया जा रहा है।

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