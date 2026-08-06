Lakhisarai News: अमहरा थाना व एएलटीएफ ने 150 लीटर जावा महुआ किया नष्ट, अवैध शराब धंधेबाजों पर कसा शिकंजा
Lakhisarai News: लखीसराय में पुलिस अधीक्षक प्रेरणा कुमार के नेतृत्व में अवैध शराब निर्माण और बिक्री के खिलाफ अभियान चलाया गया। छापेमारी के दौरान 150 लीटर जावा महुआ और शराब नष्ट की गई। पुलिस ने शराब बनाने के उपकरणों को भी नष्ट करने का प्रयास किया है। अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Lakhisarai News: लखीसराय, एक प्रतिनिधि। पुलिस अधीक्षक प्रेरणा कुमार के निर्देश पर जिले में अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को अमहरा थाना एवं एएलटीएफ (एंटी लिकर टास्क फोर्स) की संयुक्त टीम ने अमहरा थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर सघन छापेमारी अभियान चलाया।
छापेमारी अभियान
कार्रवाई के दौरान टीम ने करीब 150 लीटर जावा महुआ व शराब को मौके पर ही विनष्ट कर दिया। छापेमारी के दौरान पुलिस टीम ने शराब निर्माण के संभावित ठिकानों पर पहुंचकर गहन तलाशी ली तथा अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों की तलाश की। हालांकि पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही कई लोग मौके से फरार हो गए।
कानूनी कार्रवाई
टीम ने शराब बनाने में प्रयुक्त सामग्री एवं उपकरणों को भी नष्ट किया ताकि दोबारा अवैध निर्माण न हो सके। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन कराने के लिए लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री में शामिल लोगों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ऐसे कारोबार की सूचना देने के लिए आम लोगों से भी सहयोग की अपील की गई है। एसपी प्रेरणा कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी। इसी के तहत अमहरा थाना और एएलटीएफ की संयुक्त टीम लगातार विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि आगे भी यह अभियान लगातार जारी रहेगा, ताकि जिले में अवैध शराब के कारोबार पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके。
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