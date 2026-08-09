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Lakhisarai News: रोको-टोको अभियान में रातभर सघन जांच, संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों पर पुलिस की नजर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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Lakhisarai News: लखीसराय में पुलिस ने मद्य पदार्थों एवं प्रतिबंधित वस्तुओं के अवैध परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए विशेष रोको-टोको अभियान चलाया। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की सघन जांच की गई। पुलिस ने कहा कि ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे और आम लोगों से अपील की गई कि वे संदिग्ध गतिविधियों की सूचना दें।

Lakhisarai News: रोको-टोको अभियान में रातभर सघन जांच, संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों पर पुलिस की नजर

Lakhisarai News: लखीसराय, एक प्रतिनिधि। मद्य पदार्थों एवं प्रतिबंधित वस्तुओं के अवैध परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने तथा अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से शुक्रवार की देर रात जिले में पुलिस द्वारा विशेष रोको-टोको अभियान चलाया गया।

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विशेष अभियान

अभियान के दौरान विभिन्न मार्गों एवं प्रमुख स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों, वस्तुओं और वाहनों की सघन जांच की गई। पुलिस की अचानक जांच से देर रात सड़क पर आवाजाही करने वाले लोगों में हड़कंप की स्थिति बनी रही।

वाहनों की जांच

पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर गठित टीमों ने शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण चौक-चौराहों, संपर्क मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर वाहनों को रोककर जांच की। इस दौरान बाइक, ऑटो, चारपहिया सहित अन्य वाहनों की तलाशी ली गई। वाहन चालकों से आवश्यक कागजात की भी जांच की गई।

अपराध नियंत्रण का प्रयास

पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखते हुए वाहनों में रखे सामान की भी जांच की। अभियान का मुख्य उद्देश्य शराब एवं अन्य मद्य पदार्थों के साथ-साथ प्रतिबंधित वस्तुओं के परिवहन पर रोक लगाना और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना रहा।

संदिग्ध लोगों से पूछताछ

पुलिस जवानों ने रात में आने-जाने वाले संदिग्ध लोगों से पूछताछ की तथा उनकी गतिविधियों की जानकारी ली। बिना उचित कारण देर रात घूमने वाले लोगों पर भी पुलिस की नजर रही। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अपराध नियंत्रण एवं अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए इस तरह का अभियान लगातार जारी रहेगा।

सुरक्षित वातावरण

विशेष रूप से शराब के अवैध परिवहन, प्रतिबंधित वस्तुओं की आवाजाही और संदिग्ध गतिविधियों को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क है। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

सार्वजनिक अपील

पुलिस की ओर से आम लोगों से भी अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वाहन या गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। अधिकारियों ने कहा कि रोको-टोको अभियान का उद्देश्य आम लोगों को परेशान करना नहीं, बल्कि जिले में सुरक्षित वातावरण कायम करना और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

लखीसराय में एंटी-क्राइम अभियान क्यों चलाया गया?
यह अभियान मद्य पदार्थों एवं प्रतिबंधित वस्तुओं के अवैध परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने तथा अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से चलाया गया।
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