Lakhisarai News: तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल
Lakhisarai News: स्थानीय पुलिस ने खर्रा, बढ़ना और सूर्यगढ़ा में छापेमारी कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एसआई मो. आलम की अगुवाई में घर में छापेमारी की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लखीसराय जेल भेज दिया।
Lakhisarai News: सूर्यगढ़ा, निज प्रतिनिधि। स्थानीय पुलिस ने खर्रा, बढ़ना और सूर्यगढ़ा में छापेमारी कर विभिन्न कांडों के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसआई मो. आलम की अगुवाई में पुलिस ने घर में छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया था तथा शनिवार को लखीसराय जेल भेज दिया। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी।
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