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Lakhisarai News: खेल मैदान में बारिश का पानी और रात में अंधेरा, खिलाड़ियों की तैयारी पर लगा ब्रेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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Lakhisarai News: बड़हिया के प्लस टू उच्च विद्यालय का खेल मैदान खिलाड़ियों के लिए गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है। बारिश में पानी जमने से अभ्यास प्रभावित हो रहा है और शाम के समय प्रकाश की कमी के कारण खिलाड़ी अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं। खिलाड़ियों ने अधिकारियों से संबंधित मुद्दों का समाधान करने की मांग की है।

Lakhisarai News: खेल मैदान में बारिश का पानी और रात में अंधेरा, खिलाड़ियों की तैयारी पर लगा ब्रेक

Lakhisarai News: बड़हिया,निज प्रतिनिधि। नगर स्थित प्लस टू उच्च विद्यालय का खेल मैदान खिलाड़ियों के लिए अभ्यास का प्रमुख केंद्र है, लेकिन सुविधाओं के अभाव में यह मैदान अब खिलाड़ियों की परेशानी का कारण बनता जा रहा है। बारिश होते ही मैदान में पानी जमा हो जाता है और कई दिनों तक जलजमाव की स्थिति बनी रहती है। इससे नियमित अभ्यास प्रभावित हो रहा है। मैदान की दूसरी बड़ी समस्या प्रकाश व्यवस्था की है। शाम होते ही यहां अंधेरा छा जाता है। ऐसे में दिन में पढ़ाई या काम करने के बाद अभ्यास के लिए पहुंचने वाले खिलाड़ी चाहकर भी प्रशिक्षण जारी नहीं रख पाते। खिलाड़ियों का कहना है कि मैदान में हाईमास्ट या पर्याप्त एलईडी लाइट की व्यवस्था हो जाए तो शाम के समय भी अभ्यास संभव हो सकेगा।

एस्टीमेट बना, काम का अब भी इंतजार:

मैदान में जलजमाव की समस्या दूर करने के लिए पिछले वर्ष खिलाड़ियों की ओर से अधिकारियों को आवेदन दिया गया था। इसके बाद मिट्टी भराई को लेकर एस्टीमेट तैयार किए जाने की जानकारी मिली थी। इससे खिलाड़ियों को जल्द समस्या दूर होने की उम्मीद जगी, लेकिन लंबे समय बाद भी मैदान में काम शुरू नहीं हो सका। बारिश के दिनों में स्थिति और गंभीर हो जाती है। मैदान में पानी जमा रहने के कारण खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए वैकल्पिक स्थान तलाशना पड़ता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की शारीरिक तैयारी करने वाले युवाओं और विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों को इसका सबसे अधिक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।

इसी मैदान से निकली हैं कई प्रतिभाएं:

स्थानीय लोगों का कहना है कि सीमित संसाधनों के बावजूद इसी मैदान में अभ्यास कर कई खिलाड़ियों ने जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बड़हिया का नाम रोशन किया है। यदि मैदान को व्यवस्थित कर मिट्टी भराई, जल निकासी और प्रकाश की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए तो यहां अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों की संख्या के साथ-साथ नई प्रतिभाओं के सामने आने की संभावना भी बढ़ेगी। खिलाड़ी शुभम, आशिका और बंटी ने नगर परिषद एवं संबंधित विभाग से मैदान की समस्याओं का शीघ्र समाधान कराने की मांग की है। खिलाड़ियों का कहना है कि मैदान केवल खेलने की जगह नहीं, बल्कि क्षेत्र के युवाओं के भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण केंद्र है। इसलिए इसके विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

खेल मैदान में क्या समस्याएं हैं?
खेल मैदान में जलजमाव और प्रकाश व्यवस्था की कमी की समस्याएं हैं।
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