Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lakhisarai News: एक पौधे पर सरकार खर्च कर रही ₹70, किसान को मिल रहा ₹60 का प्रोत्साहन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
Follow us on Google News
share

Lakhisarai News: - तीन साल तक पौधे को जीवित रखने पर डीबीटी से खाते में पहुंच रही राशि

Lakhisarai News: एक पौधे पर सरकार खर्च कर रही ₹70, किसान को मिल रहा ₹60 का प्रोत्साहन

Lakhisarai News: लखीसराय, कार्यालय संवाददाता। जिले में हरियाली बढ़ाने और किसानों की आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित करने के उद्देश्य से कृषि वानिकी योजना और जल-जीवन-हरियाली मिशन के तहत बड़े पैमाने पर पौधारोपण एवं नर्सरी प्रबंधन का काम किया जा रहा है। योजना के तहत किसानों को पौधे उपलब्ध कराने के साथ उनके संरक्षण के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकारी मानक के अनुसार एक पौधे के रोपण और शुरुआती सुरक्षा पर करीब 70 रुपये की लागत मानी गई है। योजना के तहत किसान वन विभाग की सरकारी नर्सरी से महज 10 रुपये प्रति पौधे की दर से पौधा प्राप्त करते हैं। इसके बाद पौधे का सफल रोपण कर तीन वर्षों तक उसका रखरखाव और संरक्षण करना होता है। उपविकास आयुक्त सुमित कुमार ने बताया कि निर्धारित अवधि तक पौधे को जीवित रखने पर सरकार की ओर से 60 रुपये प्रति पौधे की रखरखाव प्रोत्साहन राशि सीधे किसान के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। इस प्रकार किसान को पौधे की खरीद और संरक्षण के एवज में कुल 70 रुपये तक का लाभ मिलता है।

ये भी पढ़ें:जिले में तीन नर्सरी में तैयार हैं दो लाख पौधे, इमारती से लेकर फलदार पौधे हैं तैयार

इमारती, व्यावसायिक व फलदार पौधे लगाए जा रहे:

जिले में कृषि वानिकी के तहत इमारती एवं व्यावसायिक महत्व वाले पौधों के साथ फलदार और पर्यावरणीय महत्व के पौधे भी लगाए जा रहे हैं। शीशम, गम्हार, मालाबार नीम, महोगनी, सागवान और यूकेलिप्टस जैसे पौधों का रोपण किया जा रहा है। वहीं आम, अमरूद, आंवला, नींबू, जामुन और पपीता जैसे फलदार पौधों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा पीपल, बरगद, नीम, कचनार, गुलमोहर, बहेड़ा, कदंब और पलाश जैसे पर्यावरणीय एवं औषधीय महत्व वाले पौधे भी विभिन्न स्थानों पर लगाए जा रहे हैं। फलदार पौधों के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत लागत का 50 प्रतिशत तक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। इससे किसानों को फलदार पौधों के बाग लगाने के लिए भी प्रोत्साहन मिल रहा है।

ये भी पढ़ें:सड़क किनारे लगाए गए पौधों की सुरक्षा के लिए कि जाएगी फेंसिंग

नर्सरी से तैयार हो रहे लाखों पौधे:

जिले में पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर नर्सरियां संचालित की जा रही हैं। वन विभाग की देखरेख के साथ मनरेगा, जीविका और उद्यान विभाग के सहयोग से भी नर्सरी तैयार की जा रही है। विभिन्न प्रखंडों में क्लस्टर स्तर पर नर्सरियों के माध्यम से पौधों का उत्पादन किया जा रहा है। गोपालपुर वन विभाग कार्यालय और जानकीडीह बेलदरिया गांव सहित अन्य स्थानों पर नर्सरी संचालित कर बड़ी संख्या में पौधे तैयार किए जा रहे हैं।

हलसी में ₹1.04 करोड़ की हाईटेक प्लग नर्सरी:

पौध उत्पादन को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए हलसी कृषि फार्म में हाईटेक प्लग नर्सरी का निर्माण किया गया है। इसके बुनियादी ढांचे पर सरकार की ओर से करीब 1.04 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। वहीं निजी क्षेत्र और किसानों को भी नर्सरी स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। छोटी नर्सरी योजना के तहत एक हेक्टेयर क्षेत्र में नर्सरी लगाने की इकाई लागत 20 लाख रुपये निर्धारित है, जिस पर 50 प्रतिशत यानी अधिकतम 10 लाख रुपये तक अनुदान दिया जाता है। आधा हेक्टेयर में नर्सरी स्थापित करने पर भी पांच लाख रुपये तक अनुदान का प्रावधान है।

अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

किसान को पौधे की सुरक्षा के लिए कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है?
किसान को पौधे की सुरक्षा के लिए 60 रुपये प्रति पौधे की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
ये भी पढ़ें:सड़क किनारे लगाए गए पौधों की सुरक्षा के लिए कि जाएगी फेंसिंग
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lakhisarai Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।