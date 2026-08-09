Lakhisarai News: एक पौधे पर सरकार खर्च कर रही ₹70, किसान को मिल रहा ₹60 का प्रोत्साहन

Lakhisarai News: - तीन साल तक पौधे को जीवित रखने पर डीबीटी से खाते में पहुंच रही राशि

Lakhisarai News: लखीसराय, कार्यालय संवाददाता। जिले में हरियाली बढ़ाने और किसानों की आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित करने के उद्देश्य से कृषि वानिकी योजना और जल-जीवन-हरियाली मिशन के तहत बड़े पैमाने पर पौधारोपण एवं नर्सरी प्रबंधन का काम किया जा रहा है। योजना के तहत किसानों को पौधे उपलब्ध कराने के साथ उनके संरक्षण के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकारी मानक के अनुसार एक पौधे के रोपण और शुरुआती सुरक्षा पर करीब 70 रुपये की लागत मानी गई है। योजना के तहत किसान वन विभाग की सरकारी नर्सरी से महज 10 रुपये प्रति पौधे की दर से पौधा प्राप्त करते हैं। इसके बाद पौधे का सफल रोपण कर तीन वर्षों तक उसका रखरखाव और संरक्षण करना होता है। उपविकास आयुक्त सुमित कुमार ने बताया कि निर्धारित अवधि तक पौधे को जीवित रखने पर सरकार की ओर से 60 रुपये प्रति पौधे की रखरखाव प्रोत्साहन राशि सीधे किसान के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। इस प्रकार किसान को पौधे की खरीद और संरक्षण के एवज में कुल 70 रुपये तक का लाभ मिलता है।

इमारती, व्यावसायिक व फलदार पौधे लगाए जा रहे: जिले में कृषि वानिकी के तहत इमारती एवं व्यावसायिक महत्व वाले पौधों के साथ फलदार और पर्यावरणीय महत्व के पौधे भी लगाए जा रहे हैं। शीशम, गम्हार, मालाबार नीम, महोगनी, सागवान और यूकेलिप्टस जैसे पौधों का रोपण किया जा रहा है। वहीं आम, अमरूद, आंवला, नींबू, जामुन और पपीता जैसे फलदार पौधों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा पीपल, बरगद, नीम, कचनार, गुलमोहर, बहेड़ा, कदंब और पलाश जैसे पर्यावरणीय एवं औषधीय महत्व वाले पौधे भी विभिन्न स्थानों पर लगाए जा रहे हैं। फलदार पौधों के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत लागत का 50 प्रतिशत तक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। इससे किसानों को फलदार पौधों के बाग लगाने के लिए भी प्रोत्साहन मिल रहा है।

नर्सरी से तैयार हो रहे लाखों पौधे: जिले में पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर नर्सरियां संचालित की जा रही हैं। वन विभाग की देखरेख के साथ मनरेगा, जीविका और उद्यान विभाग के सहयोग से भी नर्सरी तैयार की जा रही है। विभिन्न प्रखंडों में क्लस्टर स्तर पर नर्सरियों के माध्यम से पौधों का उत्पादन किया जा रहा है। गोपालपुर वन विभाग कार्यालय और जानकीडीह बेलदरिया गांव सहित अन्य स्थानों पर नर्सरी संचालित कर बड़ी संख्या में पौधे तैयार किए जा रहे हैं।

हलसी में ₹1.04 करोड़ की हाईटेक प्लग नर्सरी: पौध उत्पादन को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए हलसी कृषि फार्म में हाईटेक प्लग नर्सरी का निर्माण किया गया है। इसके बुनियादी ढांचे पर सरकार की ओर से करीब 1.04 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। वहीं निजी क्षेत्र और किसानों को भी नर्सरी स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। छोटी नर्सरी योजना के तहत एक हेक्टेयर क्षेत्र में नर्सरी लगाने की इकाई लागत 20 लाख रुपये निर्धारित है, जिस पर 50 प्रतिशत यानी अधिकतम 10 लाख रुपये तक अनुदान दिया जाता है। आधा हेक्टेयर में नर्सरी स्थापित करने पर भी पांच लाख रुपये तक अनुदान का प्रावधान है।