Lakhisarai News: ऑनलाइन नहीं होने से परेशानी
Lakhisarai News: सूर्यगढ़ा में नया राशन कार्ड बनाने के लिए लोग प्रखड आपूर्ति कार्यालय में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन करने का एप अभी तक नहीं खुला है। कई लोग आवेदन पत्र जमा कर रहे हैं, हालांकि कुछ लोगों ने कार्यालय में अनियमितता की शिकायत की है।
Lakhisarai News: सूर्यगढ़ा, निज प्रतिनिधि। नया राशन कार्ड बनाने के लिए लोगों को प्रखड आपूर्ति कार्यालय में परेशानी झेलनी पड़ रही है। कई लोगों ने बताया कि एप के माध्यम से आवेदन पत्र को ऑनलाइन किया जाता है। अभी तक ऑनलाइन करने वाला एप नहीं खुलने की बात आपूर्ति कार्यालय कर्मी करते हैं। दिए गए आवेदन पत्रों को जमा किया जा रहा है। कई लोग नया राशन कार्ड बनाना चाह रहे हैं और आवेदन भी दे रहे हैं। कुछ लोगों ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के कार्यालय में अनियमित आने की शिकायत की।
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