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Lakhisarai News: चार पंचायत पैक्सो में कड़ी सुरक्षा व शांति के साथ कराया गया मतदान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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Lakhisarai News: सूर्यगढ़ा में बुधवार को अलीनगर, कसबा, बरियारपुर और चौरा राजपुर के चार पैक्सों में अध्यक्ष पद और प्रबंध समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान हुआ। मतदाता उत्साह से मतदान करने पहुंचे, जबकि सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी। देर शाम मतगणना शुरू होगी।

Lakhisarai News: चार पंचायत पैक्सो में कड़ी सुरक्षा व शांति के साथ कराया गया मतदान

Lakhisarai News: सूर्यगढ़ा, निज प्रतिनिधि। प्रखंड के चार पैक्सों अलीनगर, कसबा, बरियारपुर और चौरा राजपुर में बुधवार को अध्यक्ष पद व प्रबंध समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा एवं शांति के साथ मतदान शुरू हुआ।

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मतदाता उत्साह

इन पंचायत पैक्सों के सभी 9 मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं ने उत्साह के साथ मतदान किया। प्रखंड विकास पदाधिकारी मंजुल मनोहर मधुप के द्वारा बीएओ कुंवर विशाल सिंह, आपूर्ति पदाधिकारी नेहा छवि के साथ मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया। आरंभ से ही मतदाताओं की भीड़ देखने को मिली और पुलिस पदाधिकारी तथा पुलिस बल के जवान प्रतिनियुक्त थे।

बूथों पर भीड़

सबसे अधिक भीड़ अलीनगर के प्लस टू जनता हाई स्कूल के चार बूथों पर देखने को मिली। परिसर में 4, 4क, 4ख, और 4 ग मतदान केन्द्रों पर पीठासीन अधिकारियों तथा मतदान पदाधिकारियों के सहयोग से मतदान कराया गया। मतदान पत्र पर उम्मीदवारों के नाम के आगे चुनाव चिह्न पर मुहर लगाकर मताधिकार का प्रयोग मतदाताओं ने किया। सभी बूथों पर बूथ एजेंट भी थे।

मतदाता संख्या

अलीनगर में चारों बूथों पर 2214,कसबा के दो बूथों पर 1237 राजपुर चौरा के दो बूथों पर 1182 एवं बरियारपुर के एक बूथ पर 430 मतदाता हैं। किरणपुर और अरमा पैक्सों में अध्यक्ष पद के लिए एक-एक उम्मीदवार हैं। मतगणना का कार्य देर शाम में है। मतदान को लेकर चहल-पहल देखी गई। इर्द-गिर्द स्थानों पर समर्थक मतदाताओं को बूथ पर जाने के लिए प्रेरित कर रहे थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कौन से स्थानों पर मतदान हुआ?
चार पैक्सों अलीनगर, कसबा, बरियारपुर और चौरा राजपुर में मतदान हुआ।
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