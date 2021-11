पंचायत चुनाव रिजल्ट: चार मुखिया को दोबारा से जनता ने सौंपी कुर्सी

लखीसराय | जिला मुख्यालय स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में छठे चरण की मतगणना की हुई। मतगणना के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। डीएम संजय कुमार सिंह, एसपी सुशील कुमार, एसडीएम संजय कुमार, एसडीपीओ रंजन कुमार, डीएसपी मुख्यालय संजय कुमार लगातार मतगणना के दौरान कैम्प कर रहे थे।

मतगणना के दौरान मोरमा पंचायत में मुखिया पद की गिनती समाप्त होने के बाद दो प्रत्याशी खुद को विजेता मान बैठे। एक दूसरे को पराजित बताने के कारण कुछ देर तक उहापोह की स्थिति बनी रही। हालांकि जीत का परिणाम जारी किए जाने के बाद भी काफी देर तक विजेता प्रत्याशी को प्रमाण पत्र नहीं दिया और दूसरे स्थान पर रहे प्रत्यशी को आपत्ति दर्ज कराने को लेकर समय दिया गया।

लेकिन दूसरे स्थान पर रहे महबूब आलम पूरे पंचायत के मतो की पुनर्गणना करने की मांग कर रहा था और पदाधिकारी आपत्ति वाले बूथों की सूची मांग रहे थे।

जिप में भी चेहरे बदले

जिला परिषद क्षेत्र संख्या सात से अमित कुमार उर्फ चिक्कू सिंह ने निवर्तमान जिला पार्षद सुदामा देवी को 4752 मतो से पराजित कर जिला पार्षद पद पर कब्जा जमाया। सुदामा देवी सूर्यगढ़ा विधायक सह राजद जिलाध्यक्ष प्र“ाद यादव की पत्नी है जो पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष भी रह चुकी है। जिला परिषद क्षेत्र संख्या आठ से भानू कुमार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अभिषेक रंजन उर्फ विवेक कुमार को 1531 मतों से पराजित कर जिला परिषद पद पर कब्जा जमाया। क्षेत्र संख्या आठ में विजेता को 5769, उपविजेता अभिषेक को 4238 वोट मिले।

किन्हें मिली जीत, कौन हारे...

* अमहरा से निर्वतमान मुखिया सविता देवी ने निकटतम प्रतिद्वंदी काजल कुमारी को 620 मतो से पराजित कर पद को बरकरार रखा।

* मोरमा से निर्वतमान मुखिया विजय यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी महबूब आलम को 204 मतों से हराया

* बालगुदर पंचायत से अनिल सिंह उर्फ मखरू सिंह ने एकतरफा मुकाबले में कुमार सौरव को 1678 से हराया। निवर्तमान मुखिया कुसुम देवी तीसरे स्थान पर रही।

* साबिकपुर से निर्वतमान मुखिया नीलम देवी ने अपेन निकटतम प्रतिद्वंदी रंधीर पासवान को 215 मतो से पराजित करते हुए अपना सीट बचाने में कामयाब रहीं।

* गढ़ी विशनपुर से रूबी देवी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बबीता देवी को 130 मतों से पराजित कर मुखिया पद पर कब्जा जमाया। निर्वतमान मुखिया नंदनी तीसरे स्थान पर रही।

* खगौर पंचायत से निवर्तमान मुखिया नाजिका खातुन लगातार तीसरे बार जीतने में सफल रही। निवर्तमान मुखिया ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मंजू देवी को 428 वोट से पराजित किया।

* कछियाना पंचायत से अनिता देवी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी पानो देवी को 222 मतों से पराजित कर मुखिया पद पर कब्जा जमाया। वहीं निर्वतमान मुखिया पंचोलबा देवी मुकाबले से बाहर होकर दूसरे, तीसरे नहीं, बल्कि चौथे स्थान पर पहुंच गई।

* बिलौरी पंचायत से रंजू देवी ने निवर्तमान मुखिया बबीता देवी को 773 मतों से पराजित कर मुखिया पद पर कब्जा जमाया।

* दामोदरपुर पंचायत से नीतीश कुमार ने निवर्तमान मुखिया राजबल्लभ यादव को 365 मतों से पराजित कर मुखिया पद पर कब्जा जमाया।

* महिसोना पंचायत से विपिन राम ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी लक्ष्मण मंडल को नजदीकी मुकाबले में 68 मतों से पराजित कर मुखिया पद पर कब्जा जमाया। महिसोना पंचायत के निवर्तमान मुखिया प्रवीण भारती मुकाबले में भी नहीं रहे और बुरी तरह से चुनाव हारे।