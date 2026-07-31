Lakhisarai News: पैक्स निर्वाचन 2026: चार पैक्सों के परिणाम हुए घोषित

Lakhisarai News: सूर्यगढ़ा, निज प्रतिनिधि। प्रखंड कार्यालय परिसर में गत बुधवार की देर रात को चार पैक्सों के हुए चुनाव के बाद मतगणना कार्यक्रम का समापन हुआ। प्रखंड विकास पदाधिकारी मंजुल मनोहर मधुप की देख-रेख और बीएओ कुंवर विशाल सिंह , दीपक कुमार, श्याम सुंदर पासवान तथा प्रखंड कर्मियों की मदद से परिणाम घोषित किए गए।

चुनाव परिणाम

श्री मधुप ने कहा कि कसबा से अंजेश कुमार ने सुशंत कुमार को चौदह मतों से पराजित किया। विजयी उम्मीदवार को 366 एवं पराजित उम्मीदवार को 352 मत मिले थे। बरियारपुर से संतोष कुमार ने प्रकाश महतो को 105 मतों से हराया। संतोष कुमार को 192 तथा प्रकाश महतो को 87 वोट मिले थे। अलीनगर से गोपाल कुमार ने मिश्री यादव को भारी मतों 514 से हराया। गोपाल कुमार को 600 तथा मिश्री यादव को 86 मत प्राप्त हुए थे। राजपुर चौरा पैक्स से राजेश कुमार ने शंभु कुमार को 173 मतों से पराजित किया। राजेश कुमार को 470 तथा शंभु कुमार को 297 मत प्राप्त हुए थे। इन विजयी उम्मीदवारों को श्री मधुप और प्रखंड कृषि पदाधिकारी श्री सिंह के द्वारा प्रमाण पत्र का भी वितरण किया गया। जानकारी के अनुसार मतगणना और परिणाम घोषित करने में करीब तीन बजे सुबह का समय हो गया था।