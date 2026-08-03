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Lakhisarai News: नाग पंचमी को लेकर विषहरी माता मंदिरों में तैयारियां पूरी, आज होगी विशेष पूजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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Lakhisarai News: लखीसराय में नाग पंचमी पर्व की तैयारी अंतिम चरण में है। विभिन्न विषहरी माता मंदिरों में सजावट और साफ-सफाई का काम हो चुका है। सोमवार को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना है, और पूजा के साथ पारंपरिक 'लोटा उड़ाने' की धार्मिक परंपरा का आयोजन होगा।

Lakhisarai News: नाग पंचमी को लेकर विषहरी माता मंदिरों में तैयारियां पूरी, आज होगी विशेष पूजा

Lakhisarai News: लखीसराय, एक प्रतिनिधि। नाग पंचमी पर्व को लेकर शहर के विभिन्न विषहरी माता मंदिरों में तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। पर्व के मद्देनजर मंदिरों की रंगाई-पुताई, साफ-सफाई और सजावट का कार्य पूरा कर लिया गया है।

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पर्व की विशेष तैयारियां

सोमवार को शहर के सभी प्रमुख विषहरी माता मंदिरों में श्रद्धा और उल्लास के साथ माता विषहरी एवं नाग देवता की पूजा-अर्चना की जाएगी। शहर के पुरानी बाजार डाकबंगला स्थित विषहरी माता मंदिर, चितरंजन रोड स्थित विषहरी माता मंदिर तथा कार्यनंद नगर बड़ी पोखर के समीप स्थित विषहरी माता मंदिर में विशेष तैयारियां की गई हैं। स्थानीय श्रद्धालुओं और मंदिर समिति के सदस्यों ने मिलकर मंदिर परिसर की साफ-सफाई, रंगाई-पुताई और सजावट का कार्य पूरा किया है। पूजा को लेकर पूरे मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है।

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विशेष धार्मिक परंपरा

मंदिरों के आचार्यों एवं स्थानीय लोगों ने बताया कि नाग पंचमी के अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ माता विषहरी और नाग देवता की विशेष पूजा, हवन तथा आरती का आयोजन किया जाएगा। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं भी की गई हैं। चितरंजन रोड स्थित विषहरी माता मंदिर और बड़ी पोखर के समीप स्थित विषहरी माता मंदिर में पूजा एवं हवन के बाद पारंपरिक 'लोटा उड़ाने' की विशेष धार्मिक परंपरा भी निभाई जाएगी। स्थानीय मान्यता के अनुसार, श्रद्धा और आस्था के साथ पूजा-अर्चना के उपरांत भक्तों द्वारा पीतल का लोटा भगवान की आराधना करते हुए उठाया जाता है, जो आस्था के प्रतीक के रूप में ऊपर की ओर गतिमान होता है।

स्थानीय श्रद्धालुओं का विश्वास

इस अनूठी परंपरा को देखने के लिए हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु और आसपास के लोग मंदिर पहुंचते हैं। स्थानीय श्रद्धालुओं का कहना है कि यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और माता विषहरी की कृपा से हर वर्ष नाग पंचमी का पर्व पूरे उत्साह और भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। उनका विश्वास है कि माता विषहरी की पूजा से सर्पदंश का भय दूर होता है तथा परिवार में सुख-समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। नाग पंचमी को लेकर शहर में धार्मिक उत्साह का माहौल है। सोमवार को सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना है। प्रशासन और मंदिर समितियां भी श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा को लेकर आवश्यक तैयारियों में जुटी हुई हैं।

प्रश्नोत्तर

नाग पंचमी पर्व कब मनाया जाएगा?
सोमवार को नाग पंचमी पर्व मनाया जाएगा।
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