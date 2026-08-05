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Lakhisarai News: बच्चों के विवाद में मां और बेटे को पीटकर घायल किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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Lakhisarai News: लखीसराय के मोहनपुर गांव में मंगलवार को बच्चों के बीच हुए विवाद में एक मां और बेटे को घायल कर दिया गया। घायल सुनैना देवी और साकेत कुमार का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित ने पड़ोसी ग्रामीण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही है।

Lakhisarai News: बच्चों के विवाद में मां और बेटे को पीटकर घायल किया

Lakhisarai News: लखीसराय,हिप्र। पिपरिया थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में मंगलवार को बच्चों के बीच हुए विवाद में मां और बेटा को मारपीट कर घायल करने का मामला सामने आया है। जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है पहचान मोहनपुर गांव निवासी संजय कुमार की 50 वर्षीय पत्नी सुनैना देवी एवं 26 वर्षीय पुत्र साकेत कुमार के रूप में हुई। पीड़ित ने मारपीट का आरोप पड़ोसी ग्रामीण पर लगाते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही।

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