Lakhisarai News: ताबड़तोड़ हो रही धान की रोपाई, विपरीत परिस्थितियों के बीच किसान लगा रहे पाई-पाई की पूंजी

Lakhisarai News: मानसून के सक्रिय होने पर ग्रामीण क्षेत्रों में धान की रोपाई शुरू हो चुकी है। किसानों की चिंताएँ बढ़ रही हैं क्योंकि खेती की लागत, सरकारी योजनाओं की कमी, और घरेलू समस्याएँ हैं। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीक आधारित कृषि और सरकारी सहायता से किसानों की स्थिति बेहतर हो सकती है।

Lakhisarai News: कजरा, एक संवाददाता। मानसून के सक्रिय होने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में धान की रोपाई पूरे जोर-शोर से चल रही है।

धान की रोपाई में व्यस्तता खेतों में किसानों और कृषि मजदूरों की व्यस्तता बढ़ गई है। कहीं ट्रैक्टर से खेत तैयार किए जा रहे हैं तो कहीं महिलाएं और पुरुष कतारबद्ध होकर धान की रोपाई में जुटे हैं। अच्छी फसल की उम्मीद में किसान अपनी पाई-पाई की पूंजी खेती में लगा रहे हैं, लेकिन खेती की बढ़ती लागत, सरकारी व्यवस्थाओं की सुस्ती और घरेलू समस्याएं उनकी चिंता भी बढ़ा रही हैं।

किसानों की चिंताएँ किसानों का कहना है कि देश को आजाद हुए 78 वर्ष से अधिक समय बीत चुके हैं, लेकिन क्षेत्र में कृषि आज भी काफी हद तक मौसम की मेहरबानी पर निर्भर है। समय पर पर्याप्त वर्षा हो जाए तो अच्छी पैदावार की उम्मीद रहती है, जबकि मौसम की प्रतिकूलता किसानों की मेहनत पर पानी फेर देती है। ऐसे में खेती आज भी जोखिम भरा कार्य बनी हुई है।

सरकारी सहायता की कमी ग्रामिण किसानों का आरोप है कि कृषि विभाग की कई योजनाओं का लाभ समय पर नहीं मिल पाता। धान के बिचड़े, बीज अथवा अन्य कृषि सामग्री कई बार तब उपलब्ध कराई जाती है, जब उनकी उपयोगिता का समय निकल चुका होता है। इससे किसानों को खुले बाजार से महंगे दाम पर कृषि सामग्री खरीदनी पड़ती है, जिससे खेती की लागत लगातार बढ़ रही है।

घरेलू चुनौतियाँ धान की रोपाई के मौसम में किसानों के सामने घरेलू चुनौतियां भी कम नहीं हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण जलावन की लकड़ियां और उपले भीग जाते हैं, जिससे खेतों में काम कर रहे मजदूरों तथा परिवार के लिए भोजन तैयार करना कठिन हो जाता है। दूसरी ओर रसोई गैस की बढ़ती कीमतें और समय पर उपलब्धता की समस्या भी ग्रामीण परिवारों की परेशानी बढ़ा रही है।

किसानों की मेहनत इन तमाम कठिनाइयों के बावजूद किसान दिन-रात खेतों में जुटे हुए हैं। कृषि मजदूरों के सहयोग से तेजी से रोपाई का कार्य पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि समय पर खेती पूरी हो सके और अच्छी उपज प्राप्त हो। कृषि विशेषज्ञों एवं बुद्धिजीवियों का मानना है कि यदि वैज्ञानिक खेती, आधुनिक कृषि यंत्रों, गुणवत्तापूर्ण बीज, समय पर उर्वरक उपलब्धता तथा सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तो किसानों की लागत कम होगी और श्रमिकों के श्रम का बेहतर उपयोग हो सकेगा।

कृषि की लाभकारी स्थिति उनका कहना है कि खेती को लाभकारी बनाने के लिए तकनीक आधारित कृषि और समयबद्ध सरकारी सहायता अत्यंत आवश्यक है। धान की रोपाई के इस व्यस्त मौसम में खेतों का दृश्य किसानों की मेहनत और उम्मीदों का प्रतीक बना हुआ है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद किसान बेहतर उत्पादन की आस में पूरी लगन से खेती में जुटे हैं, क्योंकि उनकी मेहनत पर ही गांवों की अर्थव्यवस्था और देश की खाद्य सुरक्षा टिकी हुई है।