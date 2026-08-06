Lakhisarai News: सही मॉनिटरिंग के अभाव में आठ माह से सदर अस्पताल की सी-आर्म मशीन बेकार, मरीजों को नहीं मिल रहा लाभ

Lakhisarai News: - फ्रैक्चर हड्डी के बेहतर इलाज के लिए उपलब्ध कराई गई सी-आर्म मशीन धूल फांक रही है

Lakhisarai News: संतोष कुमार, लखीसराय। फ्रैक्चर मरीज को आधुनिक और बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सदर अस्पताल में लगभग आठ माह दिसंबर 2025 में राज स्वास्थ्य समिति से उपलब्ध सी-आर्म मशीन आज भी उपयोग का इंतजार कर रही है। लाखों रुपए की इस अत्याधुनिक मशीन का संचालन शुरू नहीं होने से यह धूल फांक रही है। सही मॉनिटरिंग और प्रभावी संचालन के अभाव में मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिसके कारण फ्रैक्चर मरीज का इलाज अब भी पुराने तरीके से ही किया जा रहा है।

सी-आर्म मशीन का महत्व सदर अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ एक्स-रे रिपोर्ट और अपने चिकित्सीय अनुभव के आधार पर फ्रैक्चर का इलाज एवं प्लास्टर कर रहे हैं। सामान्य फ्रैक्चर के मामलों में यह तरीका कारगर है, लेकिन जटिल फ्रैक्चर के इलाज में सी-आर्म मशीन काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके माध्यम से उपचार या ऑपरेशन के दौरान हड्डियों की स्थिति को तुरंत देखा जा सकता है, जिससे हड्डियों को सही स्थिति में जोड़ने और उपचार की गुणवत्ता बेहतर बनाने में मदद मिलती है।

स्वास्थ्य विभाग की पहल राज्य स्वास्थ्य समिति पटना ने स्थानीय स्वास्थ्य विभाग को जिले के एकमात्र हड्डी रोग विशेषज्ञ के बेहतर उपयोग और मरीजों को आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह मशीन उपलब्ध कराया था। अब विभाग ने सदर अस्पताल में एक और ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ की नियुक्ति भी कर दिया है। यानी अस्पताल में अब दो हड्डी रोग विशेषज्ञ के साथ अत्याधुनिक सी-आर्म मशीन भी उपलब्ध है। इसके बावजूद नियमित संचालन और निगरानी के अभाव में यह संसाधन बेकार पड़ा हुआ है।

विशेषज्ञ चिकित्सकों की अनियोजित स्थिति हालांकि नोटिफिकेशन जारी होने के 15 दिन बाद भी संबंधित चिकित्सक ने सदर अस्पताल में योगदान नहीं दिया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ का मानना है कि यदि सी-आर्म मशीन का नियमित उपयोग शुरू हो जाए तो जटिल फ्रैक्चर के इलाज की गुणवत्ता में सुधार होगा। मरीजों को बेहतर इलाज के लिए दूसरे शहर का रुख नहीं करना पड़ेगा।

अस्पताल प्रबंधन का कर्तव्य ऐसे में विशेषज्ञ चिकित्सक और उपलब्ध संसाधन का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अस्पताल प्रबंधन को मशीन का संचालन जल्द शुरू कराने और नियमित मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है, ताकि मरीजों को आधुनिक चिकित्सा सुविधा का वास्तविक लाभ मिल सके। इधर डीएस डॉ कुमार अमित ने बताया की आवश्यकतानुसार सी-आर्म मशीन का उपयोग किया जा रहा है। मशीन का व्यापक और नियमित उपयोग की व्यवस्था सुनिश्चित करने की पहल भी जारी है।