Lakhisarai News: कजरा स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव और आरक्षण काउंटर बहाल करने की मांग
Lakhisarai News: - विधायक चेतन आनंद ने रेल मंत्री को लिखा पत्र,विधायक चेतन आनंद ने रेल मंत्री को लिखा पत्र
Lakhisarai News: कजरा, एक संवाददाता। नवीनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक चेतन आनंद ने कजरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की पुनर्बहाली, नई ट्रेनों के ठहराव तथा आरक्षित टिकट (रिजर्वेशन) काउंटर को दोबारा शुरू कराने की मांग को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री को पत्र भेजा है।
पत्र में समस्याएँ
तीन अगस्त 2026 को भेजे गए पत्र में उन्होंने कहा है कि लखीसराय जिले का कजरा रेलवे स्टेशन हजारों यात्रियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और वाणिज्यिक दृष्टि से भी बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्टेशनों में शामिल रहा है। विधायक ने पत्र में उल्लेख किया है कि कोरोना काल के दौरान कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव समाप्त कर दिया गया था, जिसे अब तक बहाल नहीं किया गया है।
आरक्षित टिकट काउंटर
वहीं मई 2026 से आरक्षित टिकट काउंटर भी बंद होने के कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने रेल मंत्रालय से 18603 रांची-गोड्डा एक्सप्रेस, 13242 बांका इंटरसिटी एक्सप्रेस तथा 13420 भागलपुर जनसेवा एक्सप्रेस का पूर्ववत ठहराव बहाल करने की मांग की है। इसके अलावा 13333/13334 पटना-दुमका एक्सप्रेस तथा 22405/22406 भागलपुर-आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस का भी कजरा स्टेशन पर ठहराव देने का आग्रह किया है। पत्र में कजरा स्टेशन के आरक्षण टिकट काउंटर को शीघ्र पुनः प्रारंभ करने की भी मांग की गई है।
यात्रियों की सुविधा
विधायक ने रेल मंत्री से जनहित और यात्रियों की सुविधा को देखते हुए इन मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने का अनुरोध किया है।
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