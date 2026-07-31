Lakhisarai News: मुख्य सड़क के बाद अब सदर अस्पताल परिसर में भी ई-रिक्शा व ऑटो चालकों की मनमानी शुरू

अस्पताल परिसर में दर्जन भर से अधिक ई-रिक्शा और ऑटो ने स्थायी पड़ाव बना लिया है। चालक सड़क पर खड़े होने के बजाय अस्पताल परिसर के भीतर से ही आवाज लगाकर यात्रियों को अपने वाहन में बैठा रहे हैं। इससे अस्पताल आने वाले मरीज, परिजन, स्वास्थ्य कर्मी और आमलोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि सवारी बैठाने की होड़ में चालक अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार और इमरजेंसी मार्ग तक वाहन को खड़ा कर देते हैं। इसके कारण अक्सर जाम जैसी स्थिति बन जाती है। कई बार एंबुलेंस समेत अन्य वाहन की आवाजाही भी प्रभावित होती है, जिससे गंभीर मरीज को समय पर इलाज तक पहुंचाने में दिक्कत होती है।

सुरक्षा और व्यवस्था की स्थिति

अस्पताल परिसर में अनियंत्रित तरीके से वाहनों के खड़े रहने से पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। अस्पताल प्रशासन की ओर से तैनात सुरक्षा कर्मी चालकों को कई बार परिसर खाली करने की हिदायत दे चुके हैं। सख्ती बरतने के बावजूद चालक कुछ देर बाद फिर अस्पताल परिसर में वाहन लगाकर सवारी बैठाने लगते हैं। इससे सुरक्षा व्यवस्था भी चुनौती बनी हुई है और अस्पताल का मुख्य मार्ग लगातार बाधित रह रहा है। मरीज और उनके परिजन ने जिला प्रशासन एवं अस्पताल प्रबंधन से अस्पताल परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराने, ई-रिक्शा व ऑटो के लिए परिसर के बाहर निर्धारित स्टैंड बनाने या नियमित निगरानी के साथ सख्त कार्रवाई करने की मांग किया है। लोगों का कहना है कि अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर यातायात व्यवस्था सुचारु रखना जरूरी है, ताकि मरीज को बिना किसी बाधा के इलाज की सुविधा मिल सके। इधर अस्पताल प्रबंधक नंदकिशोर भारती ने बताया कि वाहन चालक के खिलाफ कवैया थाना में भी लिखित शिकायत की गई है। एक बार जिला परिवहन कार्यालय से संपर्क कर वाहन चालकों के खिलाफ आर्थिक जुर्माना की कार्रवाई का आग्रह किया जाएगा, ताकि वे परिसर से बाहर रहे।