जिलेभर में मेगा कैंप आज, सुधर सकेगा बिजली बिल

लखीसराय | एक प्रतिनिधि

जिले के सभी प्रखंडों के अलावा बिजली विभाग के प्रधान कार्यालय में विभागीय स्तर पर बिजली बिल में सुधार को लेकर कैंप लगाया जाएगा। बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता अभय रंजन ने बताया कि जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों में कैंप लगाने का पत्र निर्गत किया गया है। बिजली बिल में गड़बड़ी की शिकायत के आलोक में बिल सुधार का कैंप लगाया जा रहा है।

कैंप में सभी उपभोक्ताओं की बिजली से जुड़ी अन्य समस्याएं भी सुनी जाएगी। बिल में गड़बड़ी या जिन्हें बिल आ ही नहीं रहा, उनकी समस्याओं को ऑन स्पॉट सुलझाने का प्रयास होगा। कैंप में बिल सुधार के साथ-साथ सभी जगहों पर भुगतान भी लिया जाएगा। इस दौरान संबंधित प्रखंड मुख्यालय के जेई, मानव बल के अलावा बिजली विभाग के राजस्व कर्मी भी मौजूद रहेंगे।

सभी प्रकार की बिल गड़बड़ी से संबंधित कार्य का ऑन स्पॉट सुधार कराया जाएगा। सरकार के द्वारा यह योजना लाई गई है कि बिजली बिल की गड़बड़ी बता कर कुछ उपभोक्ता बिल जमा करने से परहेज करते हैं। अगर इस कैंप में वह सुधार के लिए आवेदन नही देंगे तो उनसे भुगतान लिया जाएगा। अगर ऑन स्पाट बिजली बिल सुधार नहीं होता है, तो वहां से बिजली विभाग के कर्मी मोबाइल वैन से जाकर उनके मीटर देखकर उनकी समस्या का निदान दूसरे दिन कर देंगे। प्रधान कार्यालय में आरओ राजस्व विभाग के पदाधिकारी के अलावा अन्य कर्मी के द्वारा बिल सुधार कैंप में उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करेंगे।

जिलेभर में इन जगहों पर लगाये जायेंगे शिविर

चितरंजन रोड के पास बिजली ऑफिस प्रधान कार्यालय

सदर प्रखंड कार्यालय के मैदान में

बड़हिया सब डिविजन कार्यालय व प्रखंड मुख्यालय के बगल में

सूर्यगढ़ा सब डिविजन कार्यालय व प्रखंड मुख्यालय अंबेडकर हॉल के बगल

हलसी प्रखंड मुख्यालय अंबेडकर हॉल में

चानन प्रखंड मुख्यालय इटौन के पास

पिपरिया प्रखंड कार्यालय के पास

रामगढ़ चौक प्रखंड कार्यालय किसान भवन के पास