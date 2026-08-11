Lakhisarai News: दूसरी सोमवारी पर अशोकधाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, 1 लाख 75 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

Lakhisarai News: - रात एक बजे से ही कतार में लगने लगे शिवभक्त, सुबह सात बजे तक डेढ़ किलोमीटर लंबी रही श्रद्धालुओं की लाइन

Lakhisarai News: लखीसराय, कार्यालय संवाददाता। सावन की दूसरी सोमवारी पर प्रसिद्ध अशोकधाम मंदिर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए जिले के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सुबह तक मंदिर परिसर और आसपास का इलाका शिवभक्तों से पट गया। अनुमान के अनुसार दूसरी सोमवारी को एक लाख 75 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा इंद्रदमनेश्वर का जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के व्यापक इंतजाम किए गए थे। जलाभिषेक को लेकर श्रद्धालु रात एक बजे से ही कतार में खड़े होने लगे थे। जैसे-जैसे सुबह होती गई, श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती गई। सुबह करीब सात बजे तक मंदिर से लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर तक श्रद्धालुओं की कतार पहुंच गई थी। कतार में खड़े महिला, पुरुष और युवाओं में बाबा भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक को लेकर उत्साह देखने को मिला। कई श्रद्धालु हाथों में गंगाजल और पूजा सामग्री लेकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए।

पट खुलते ही शुरू हुआ जलाभिषेक: मंदिर का पट सुबह करीब तीन बजे श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। पट खुलते ही बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक का सिलसिला शुरू हो गया। मंदिर में प्रवेश के लिए श्रद्धालुओं को बैरिकेडिंग के जरिए व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा था। भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए एक साथ बड़ी संख्या में लोगों को अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। करीब 50-50 श्रद्धालुओं के समूह में लोगों को बैरिकेडिंग के अंदर भेजा जा रहा था, ताकि मंदिर परिसर में अत्यधिक भीड़ जमा नहीं हो। मंदिर परिसर में लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस के अधिकारी पूरी तरह मुस्तैद रहे। कतार में लगे श्रद्धालुओं को धक्का-मुक्की नहीं करने और शांति बनाए रखने की लगातार हिदायत दी जा रही थी। जवानों को भीड़ की स्थिति के अनुसार श्रद्धालुओं को आगे बढ़ाने और बैरिकेडिंग के भीतर व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए जा रहे थे।

एसडीओ-एसडीपीओ ने संभाली सुरक्षा की कमान: दूसरी सोमवारी को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए अनुमंडल प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। एसडीओ प्रभाकर कुमार और एसडीपीओ शिवम कुमार स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर व्यवस्था की निगरानी करते रहे। दोनों अधिकारियों ने लगातार पुलिस जवानों को भीड़ नियंत्रित करने, श्रद्धालुओं को कतारबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने और किसी तरह की अव्यवस्था नहीं होने देने को लेकर निर्देशित किया। मंदिर परिसर के अलावा प्रवेश और निकास मार्ग पर भी जवानों की तैनाती की गई थी। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित तरीके से बाबा का दर्शन और जलाभिषेक कराना था। भीड़ के बावजूद व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मी लगातार सक्रिय रहे। वहीं, कतार में घंटों इंतजार कर रहे श्रद्धालु भी प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। सावन की दूसरी सोमवारी पर अशोकधाम में उमड़ी भीड़ ने एक बार फिर बाबा अशोकधाम के प्रति श्रद्धालुओं की गहरी आस्था को प्रदर्शित किया। सुबह से लेकर दिनभर मंदिर परिसर में हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष गूंजते रहे।

भीड़ में एक महिला गिरकर हुई घायल: भीड़ में अचानक कुछ लोगों के धक्का-मुक्की करने के कारण एक महिला गिर गई और घायल हो गई। उक्त महिला को मंदिर समिति व जिला प्रशासन के सहयोग से एंबुलेंस से इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया जहां इलाज के बाद उसे घर भेज दिया गया। वहीं एक युवक को मंदिर परिसर में लाइन तोड़कर प्रवेश करने के दौरान जब एक सुरक्षा कर्मी ने रोका तो उसने सुरक्षाकर्मी के साथ धक्का-मुक्की करते हुए हाथापाई शुरू कर दी जिसे बाद में अन्य सुरक्षाकर्मियों के द्वारा पकड़ कर मंदिर से बाहर किया गया। भारी भीड़ के बीच दूसरी सोमवारी पर आस्था के जनसैलाब ने भगवान इंद्रदमनेश्वर मंदिर में जलाभिषेक किया。