Lakhisarai News: पहली सोमवारी पर आस्था का सैलाब, अशोकधाम में 55 हजार श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

Lakhisarai News: - रात एक बजे से ही लग गई थी कतार, मंदिर खुलते ही गूंज उठा 'बोलबम' का जयघोष

Lakhisarai News: लखीसराय, कार्यालय संवाददाता। सावन की पहली सोमवारी पर विश्व प्रसिद्ध अशोकधाम मंदिर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए लखीसराय सहित आस-पड़ोस के जिले से पहुंचे श्रद्धालुओं ने पूरे मंदिर परिसर को शिवमय बना दिया। अनुमानित तौर पर करीब 55 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने दिनभर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख, समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। सोमवारी पूजा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। आधी रात के बाद ही श्रद्धालुओं का मंदिर पहुंचना शुरू हो गया था।

एक बजे से ही मंदिरों में लगने लगी कतार: रात करीब एक बजे से ही मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर लंबी कतार लगनी शुरू हो गई। सुबह 3:32 बजे जैसे ही मंदिर का पट खुला, श्रद्धालुओं में जलाभिषेक की होड़ सी मच गई। हर-हर महादेव और बोलबम के जयघोष से पूरा अशोकधाम परिसर गूंज उठा। इस दौरान कतार में लगे श्रद्धालु मौका देखते ही जिगजैग बैरिकेडिंग को फांदकर मंदिर के दरवाजे पर पहुंचने के लिए भी कूद-फान करते दिखे। श्रद्धालु कतारबद्ध होकर बाबा भोलेनाथ का दर्शन एवं पूजन करते रहे.

सुरक्षा के दिखे चाक-चौबंद इंतजाम: श्रावणी मेले की पहली सोमवारी को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा के व्यापक इंतजाम किए थे। दो बजे तक तो लोगों को मुख्य द्वार से प्रवेश दिया जा रहा था लेकिन जैसे ही 2:40 बजा कि मुख्य द्वार से मंदिर परिसर में प्रवेश कराना बंद कर दिया गया। लोगों को पीछे वाले रास्ते में बैरिकेडिंग से मंदिर परिसर में कतारबद्ध तरीके से प्रवेश दिलया जा रहा था। कतार मार्ग, पार्किंग स्थल और आसपास के प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल एवं दंडाधिकारियों की तैनाती की गई थी। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पेयजल, चिकित्सा, बैरिकेडिंग तथा यातायात की विशेष व्यवस्था की गई थी.

बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए थी ई-रिक्शा की सुविधा: मंदिर तक जाने के लिए वाहनों का प्रवेश नहीं था। बायपास पुल की ओर से जाने वाले श्रद्धालुओं के सभी प्रकार के वाहनों को बीएड कॉलेज के पास रोक दिया जा रहा था और वहां से श्रद्धालु पैदल ही मंदिर तक जा रहे थे। इसी प्रकार बड़हिया व विद्यापीठ चौक की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं के बड़े वाहन बालगुदर के पास ही रोक दिए जा रहे थे जबकि दो पहिया वाहनों को संग्रहालय तक आने दिया जा रहा था। इस बीच चलने-फिरने में असमर्थ, बुजुर्ग व दिव्यांगों के लिए जिला प्रशासन की ओर से ई-रिक्शा की व्यवस्था की गई थी जो बुजूर्ग व असमर्थ लोगों को मंदिर तक पहुंचा रहे थे.

कंट्रोल रूम से रखी जा रही थी निगरानी: पूरे आयोजन की निगरानी कंट्रोल रूम से लगातार की जाती रही। सूर्यगढ़ा विधायक रामानंद मंडल, जिला पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी प्रभाकर कुमार तथा एसडीपीओ शिवम कुमार व मंदिर समिति के अध्यक्ष डॉ. कुमार अमित स्वयं कंट्रोल रूम में मौजूद रहकर व्यवस्थाओं की पल-पल की जानकारी लेते रहे। अधिकारियों ने विभिन्न सेक्टरों में तैनात कर्मियों से लगातार संपर्क बनाए रखा और आवश्यकता अनुसार आवश्यक निर्देश भी जारी किए। भीड़ प्रबंधन के लिए बनाए गए प्लान का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिया, जिससे श्रद्धालुओं को अपेक्षाकृत सुगमता से दर्शन का अवसर मिला और सुबह के 8 बजते-बजते मंदिर परिसर लगभग खाली-खाली सा हो गया। इसके बाद भी श्रद्धालुओं के द्वारा पूरे दिन पूजा-अर्चना की जाती रही। मंदिर परिसर में स्वयंसेवकों और प्रशासनिक कर्मियों ने श्रद्धालुओं को कतारबद्ध रखने, बुजुर्गों एवं महिलाओं की सहायता करने तथा आपात स्थिति से निपटने के लिए लगातार सक्रिय भूमिका निभाई। सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरों और कंट्रोल रूम के माध्यम से हर गतिविधि पर नजर रखी गई। श्रद्धालुओं ने भी प्रशासन की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि पहली सोमवारी पर भारी भीड़ के बावजूद दर्शन और जलाभिषेक की प्रक्रिया सुव्यवस्थित रही। पूरे दिन श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का माहौल बना रहा तथा अशोकधाम में "हर-हर महादेव" और "बोलबम" के जयघोष से वातावरण भक्तिमय बना रहा। शाम तक श्रद्धालुओं का आगमन जारी रहा और पहली सोमवारी का यह आयोजन पूरी तरह शांतिपूर्ण एवं सफल रहा।