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Lakhisarai News: तेतरिया गांव में ग्रामीण को पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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Lakhisarai News: लखीसराय के तेतरिया गांव में बुधवार रात एक मामूली विवाद में युवक प्रकाश रजक को पड़ोसी ने मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़ित को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसने आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही है।

Lakhisarai News: तेतरिया गांव में ग्रामीण को पीटा

Lakhisarai News: लखीसराय, हिप्र। बन्नूबगीचा थाना क्षेत्र के तेतरिया गांव में बुधवार देर रात मामूली विवाद में युवक को मारपीट कर घायल करने का मामला सामने आया है। जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है पहचान चरित्र रजक के 38 वर्षीय पुत्र प्रकाश रजक के रूप में हुई। पीड़ित ने मारपीट का आरोप पड़ोसी ग्रामीण पर लगाते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही।

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