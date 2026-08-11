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Lakhisarai News: झारखंड पुलिस ने प्रेमी-प्रेमिका को किया बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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Lakhisarai News: झारखंड के टाटा नगर में पुलिस ने जकड़पुरा के पास एक प्रेमी जोड़े को बरामद किया। युवक अमन कुमार पर युवती को भगाने का आरोप था। स्थानीय पुलिस ने मामले में सहयोग किया। घर वालों के अनुसार, दोनों एक-दूसरे के प्रेमी-प्रेमिका हैं।

Lakhisarai News: झारखंड पुलिस ने प्रेमी-प्रेमिका को किया बरामद

Lakhisarai News: सूर्यगढ़ा, निज प्रतिनिधि। झारखण्ड के टाटा नगर की पुलिस ने नगर परिषद क्षेत्र के जकड़पुरा के प्रखंड कार्यालय के निकट के मोहल्ले में प्रेमी-प्रेमिका को बरामद किया। स्थानीय पुलिस के द्वारा भी बरामदगी में सहयोग किया गया। पुलिस के अनुसार युवक अमन कुमार और युवती को बरामद किया गया। अमन कुमार टाटा नगर में ही रहता था। उस पर लड़की भगाने के आरोप को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। घर वालों के अनुसार दोनों प्रेमी-प्रेमिका थे।

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