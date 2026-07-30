Lakhisarai News: नशे में एक को गिरफ्तार कर भेजा जेल
Lakhisarai News: सूर्यगढ़ा में स्थानीय पुलिस ने नंदपुर गांव के निवासी भिखारी सिंह को शराब के नशे के आरोप में गिरफ्तार किया। उन्हें लखीसराय जेल भेज दिया गया। यह कार्रवाई शराब बंदी कानून के तहत की गई है।
Lakhisarai News: सूर्यगढ़ा। स्थानीय पुलिस ने नंदपुर गांव के एक ग्रामीण भिखारी सिंह को शराब के नशे में रहने के आरोप में बुधवार को गिरफ्तार कर लखीसराय जेल भेज दिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि शराब बंदी कानून के तहत यह कार्रवाई की गई है।
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