Lakhisarai News: विधायक ने शृंगी ऋषि धाम में सुरक्षा को लेकर दुकानदारों से की बातचीत स्थानीय थाना को दिए गए निर्देश
Lakhisarai News: - शुक्रवार की देर रात तीन दुकानों में लगी आग का भी लिया जायजाविधायक ने श्रृंगी ऋषि धाम में सुरक्षा को लेकर दुकानदारों से की बातचीत स्थानीय थाना को दिए
Lakhisarai News: चानन, निज संवाददाता। प्रसिद्ध शृंगी ऋषि धाम में दूसरी सोमवारी को स्थानीय विधायक रामानंद मंडल द्वारा पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान शुक्रवार की देर रात मंदिर परिसर में लगे तीन दुकानों में अगलगी की घटना की जानकारी लेते हुए कहा कि सभी दुकानदार आपसी समन्वय बनाकर करें मंदिर परिसर में दुकान लगाए। विधायक ने पीड़ित दुकानदारों से बातचीत की साथ नए सिरे से दुकान लगाने को लेकर प्रोत्साहित करते हुए कहा कि सभी के सहयोग से मंदिर परिसर को भव्य व आकर्ष बनाया जाएगा। श्रृंगी ऋषि धाम के अपनी एक अलग पहचान है। मंदिर परिसर मैं लगे सभी दुकानदारों से अपील करते हुए कहा की आप लोग बेफिक्र होकर दुकान लगाए, स्थानीय प्रशासन आपको पूर्णता सहयोग के लिए तैयार है।
कई सरदारों ने मंदिर परिसर में साफ सफाई नहीं होने की भी शिकायत विधायक से किया इस पर विधायक ने मंदिर परिषद के सदस्यों को कहां की धार्मिक स्थल की सफाई करना आप लोगों के जिम्मेदारी है। मंदिर के आसपास पार्किंग में मजदूर लगाकर साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। मौके पर भाजपा नेता सकलदेव सिंह मुखिया दीपक सिंह प्रेम सदन कुमार पप्पू संजय कुमार मदन मंडल सहित सैकड़ो लोग मौजूद थे।
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