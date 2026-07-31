Lakhisarai News: जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने किया मंडल कारा का निरीक्षण

Lakhisarai News: - बंदियों को निशुल्क विधिक सहायता की दी जानकारीसावन का महीना शुरू, शहर से नहीं हटा अतिक्रमण

Lakhisarai News: लखीसराय, एक प्रतिनिधि। जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) के सचिव विधानंद सागर ने गुरुवार को मंडल कारा, लखीसराय का निरीक्षण कर बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं एवं विधिक सहायता व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल प्रजापति झा, सहायक लीगल एड डिफेंस काउंसिल कमलेश कुमार, कर्मी संतोष कुमार एवं सदानंद कुमार भी मौजूद रहे।

निरीक्षण का उद्देश्य निरीक्षण के दौरान सचिव ने मंडल कारा में बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही विधिक सहायता, आवासीय व्यवस्था एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं का अवलोकन किया। उन्होंने बंदियों को बताया कि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से अधिवक्ता रखने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए इच्छुक बंदी आवेदन देकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम सचिव ने कारा परिसर में स्थित बहुउद्देशीय कक्ष, पाठशाला, अस्पताल तथा विभिन्न वार्डों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बंदियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। पूछताछ के दौरान किसी भी बंदी ने किसी प्रकार की शिकायत नहीं की। निरीक्षण के क्रम में यह भी पाया गया कि मंडल कारा में पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से 12 दिवसीय बकरी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए रियायती दर पर ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

सुविधाओं की समस्याएं निरीक्षण के दौरान सचिव ने कारा परिसर में कई स्थानों पर फर्श टूटा हुआ पाया, जिसे शीघ्र मरम्मत कराने का निर्देश दिया। वहीं मुलाकाती हेल्प डेस्क के बाहर फर्श पर पानी जमा होने और काई लगने के कारण आने-जाने में हो रही असुविधा पर भी चिंता जताई। पैनल अधिवक्ता द्वारा इस समस्या की जानकारी दिए जाने पर सचिव ने कारा प्रशासन को तत्काल आवश्यक कदम उठाकर फर्श की सफाई और मरम्मत सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने कहा कि बंदियों को विधिक सहायता के साथ-साथ सुरक्षित एवं बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों का शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

फोटो संख्या- 15 - मंडलकारा का निरीक्षण कर बाहर निकलते जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव व अन्य।