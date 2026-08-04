Lakhisarai News: बिलोरी गांव में बुजुर्ग ग्रामीण को पीटा
Lakhisarai News: लखीसराय के बिलोरी गांव में भूमि विवाद के चलते एक बुजुर्ग ग्रामीण को चोट पहुंचाई गई है। पीड़ित नरसिंह महतो को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने हमले का आरोप स्थानीय ग्रामीण पर लगाया है और पुलिस में शिकायत करने की बात की है।
Lakhisarai News: लखीसराय, हिप्र। टाउन थाना क्षेत्र के बिलोरी गांव में सोमवार को भूमि विवाद में बुजुर्ग ग्रामीण को मारपीट कर घायल करने का मामला सामने आया है। जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहचान बिलोरी गांव निवासी स्व सरयुग महतो के 55 वर्षीय पुत्र नरसिंह महतो के रूप में हुई। पीड़ित ने मारपीट का आरोप स्थानीय ग्रामीण पर लगाते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही। फिलहाल उनका इलाज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है।
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