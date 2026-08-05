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Lakhisarai News: भूमि विवाद में दो भाई को पीटकर घायल किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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Lakhisarai News: लखीसराय के हलसी थाना क्षेत्र के सांडमाफ गांव में भूमि विवाद के चलते दो सहोदर भाई नंदलाल और पिंटू कुमार चौधरी को मारपीट कर घायल किया गया। दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ितों ने स्थानीय ग्रामीण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही है।

Lakhisarai News: भूमि विवाद में दो भाई को पीटकर घायल किया

Lakhisarai News: लखीसराय, हिप्र। हलसी थाना क्षेत्र के सांडमाफ गांव में मंगलवार को भूमि विवाद में दो सहोदर भाई को मारपीट कर घायल करने का मामला सामने आया है। जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहचान सांडमाफ गांव निवासी रामचंद्र स्व रामचंद्र चौधरी के 20 वर्षीय पुत्र नंदलाल कुमार चौधरी एवं 19 वर्षीय पुत्र पिंटू कुमार के रूप में हुई। पीड़ित भाई ने मारपीट का आरोप स्थानीय ग्रामीण पर लगाते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही।

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