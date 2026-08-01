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Lakhisarai News: भूमि विवाद में युवक को पीटकर घायल किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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Lakhisarai News: लखीसराय जिले के खुटुकपार गांव में भूमि विवाद के कारण एक युवक, दीपक कुमार, को चोटें आई। दीपक ने बताया कि पड़ोसी ने उसकी मारपीट की और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की।

Lakhisarai News: भूमि विवाद में युवक को पीटकर घायल किया

Lakhisarai News: लखीसराय, हिप्र। किऊल थाना क्षेत्र के खुटुकपार गांव में गुरुवार देर रात भूमि विवाद में युवक को मारपीट कर घायल करने का मामला सामने आया है। जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहचान खुटुकपार गांव निवासी बालेश्वर यादव के 26 वर्षीय पुत्र दीपक कुमार के रूप में हुई। पीड़ित ने मारपीट का आरोप पड़ोसी ग्रामीण पर लगाते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही।

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