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Lakhisarai News: स्कूल परिसर बना तालाब, पानी से होकर कक्षा पहुंचने को मजबूर छात्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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Lakhisarai News: - बिलौरी पंचायत के मध्य विद्यालय व उच्च माध्यमिक विद्यालय में जलजमाव से पढ़ाई प्रभावित, अभिभावकों में चिंता

Lakhisarai News: स्कूल परिसर बना तालाब, पानी से होकर कक्षा पहुंचने को मजबूर छात्र

Lakhisarai News: लखीसराय, एक प्रतिनिधि। बारिश के बाद जलनिकासी की बेहतर व्यवस्था नहीं होने के कारण जिले के बिलौरी ग्राम पंचायत स्थित मध्य विद्यालय और डॉ. चंद्रदेव यादव उच्च माध्यमिक विद्यालय की बदहाल व्यवस्था को एक बार फिर उजागर कर दिया है। विद्यालय परिसर में जलजमाव होने से छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों की परेशानी बढ़ गई है। हालात ऐसे हैं कि बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए घुटनों तक पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। परिसर के कई हिस्सों में पानी भर जाने से विद्यालय का वातावरण असुरक्षित हो गया है और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ-साथ उनकी पढ़ाई पर भी प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है।

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बारिश के पानी से विद्यालय परिसर बना है तालाब:

बारिश के बाद विद्यालय परिसर किसी तालाब जैसा नजर आ रहा है। मुख्य प्रवेश मार्ग और विद्यालय के अंदर तक पानी जमा होने से छोटे बच्चों को सबसे अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कई छात्र-छात्राएं जूते-चप्पल हाथ में लेकर पानी पार कर कक्षा तक पहुंच रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि ऐसी स्थिति में बच्चों के फिसलने, चोट लगने और जलजनित बीमारियों की आशंका बनी रहती है। इसके बावजूद मजबूरी में बच्चों को इसी रास्ते से विद्यालय भेजना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यह समस्या नई नहीं है। हर वर्ष बारिश के मौसम में विद्यालय परिसर में जलजमाव होता है, लेकिन आज तक इसका स्थायी समाधान नहीं किया गया। उनका आरोप है कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार योजनाएं चला रही है, लेकिन विद्यालय की सबसे बुनियादी समस्या की ओर किसी का ध्यान नहीं है। यदि समय रहते जलनिकासी की समुचित व्यवस्था कर दी जाती तो आज छात्रों को इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता।

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जलजमाव से प्रभावित हो रहा शैक्षणिक माहौल:

स्थानीय लोगों का कहना है कि जलजमाव के कारण विद्यालय का शैक्षणिक माहौल भी प्रभावित हो रहा है। कई अभिभावक छोटे बच्चों को स्कूल भेजने से हिचक रहे हैं। इससे विद्यार्थियों की उपस्थिति कम होने की आशंका है, जिसका सीधा असर उनकी पढ़ाई पर पड़ेगा। शिक्षकों को भी विद्यालय संचालन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने पंचायत प्रतिनिधियों और संबंधित विभाग से तत्काल जलनिकासी की व्यवस्था कराने के साथ-साथ स्थायी ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने की मांग की है, ताकि हर वर्ष होने वाली इस समस्या से हमेशा के लिए राहत मिल सके।

निरीक्षण कर समस्या के निराकरण की दिशा में होगी पहल:

इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी यदुवंश राम ने बताया कि बारिश के दौरान कुछ समय के लिए विद्यालय परिसर में जलजमाव की स्थिति बन जाती है, लेकिन बाद में पानी निकल जाता है। उन्होंने कहा कि यदि किसी विद्यालय में समस्या अधिक गंभीर है तो उसका निरीक्षण कराया जाएगा। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए समाधान की दिशा में पहल की जाएगी। ग्रामीणों और अभिभावकों का कहना है कि बच्चों को सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि यदि जल्द स्थायी जलनिकासी व्यवस्था विकसित नहीं की गई तो हर मानसून में यही स्थिति दोहराई जाएगी और सबसे अधिक नुकसान विद्यार्थियों की शिक्षा को उठाना पड़ेगा। विद्यालय परिसर में जलजमाव की यह समस्या अब केवल असुविधा नहीं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा बन चुकी है।

सामान्य प्रश्न

लखीसराय के विद्यालयों में जलजमाव की समस्या क्या है?
लखीसराय के बिलौरी ग्राम पंचायत स्थित विद्यालयों में बारिश के बाद जलनिकासी की बेहतर व्यवस्था नहीं होने के कारण जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है।
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