Lakhisarai News: पहली सोमवारी व नाग पंचमी को लेकर अशोकधाम में हाई अलर्ट
Lakhisarai News: - एसडीएम-एसडीपीओ ने मेला क्षेत्र का लिया जायजा, बैरिकेडिंग का किया निरीक्षणपहली सोमवारी व नाग पंचमी को लेकर अशोकधाम में हाई अलर्ट
Lakhisarai News: लखीसराय, एक प्रतिनिधि। श्रावणी मेला-2026 की पहली सोमवारी और नाग पंचमी को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। रविवार को अनुमंडल पदाधिकारी प्रभाकर कुमार एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिवम कुमार ने अशोकधाम मंदिर परिसर एवं मेला क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, बैरिकेडिंग, स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की समीक्षा की गई।
तैयारियों का जायजा
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मंदिर परिसर, घुमावदार बैरिकेडिंग मार्ग, प्रवेश एवं निकास द्वार, अशोकधाम रेलवे स्टेशन के सामने की व्यवस्था, शौचालय, वाहन पड़ेाव स्थल तथा पुलिस और दंडाधिकारियों की तैनाती से जुड़े सभी बिंदुओं का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो और सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी कर ली जाएं।
वाहन प्रबंधन
अधिकारियों ने बीएड कॉलेज के पास वाहन रोकने, पुलिस बल एवं दंडाधिकारियों के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वहीं चारपहिया वाहनों के लिए बालगुदर की ओर वाहन पड़ाव स्थल, पंचायत सरकार भवन के समीप खाली भूमि पर दोपहिया वाहनों की पार्किंग तथा मुख्य सड़क के किनारे निर्धारित स्थानों पर ही वाहनों को खड़ा कराने की व्यवस्था की समीक्षा की गई।
भीड़ नियंत्रण व्यवस्था
भीड़ नियंत्रण के लिए मंदिर परिसर में घुमावदार बैरिकेडिंग को और मजबूत बनाने, किसी भी श्रद्धालु के बैरिकेडिंग के अंदर अनधिकृत प्रवेश पर रोक लगाने तथा पूरे मेला क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने का निर्णय लिया गया। पहली सोमवारी को संभावित भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं।
श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं
मंदिर ट्रस्ट के सचिव डॉ. कुमार अमित, डॉ. प्रवीण कुमार सिंह, मनोरंजन सिंह सहित अन्य सदस्यों ने भी श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पेयजल, साफ-सफाई, दर्शन व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रशासन ने बताया कि सोमवार की सुबह 3 बजे मंदिर में सरकारी पूजा एवं जलाभिषेक संपन्न होने के बाद श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। इसके बाद श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजा-अर्चना कर सकेंगे।
श्रद्धालुओं से अपील
जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग, बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था का पालन करें तथा किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। अधिकारियों का कहना है कि पहली सोमवारी और नाग पंचमी के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना को देखते हुए सभी तैयारियां युद्धस्तर पर पूरी की जा रही हैं, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित दर्शन की सुविधा मिल सके।
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