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Lakhisarai News: पैक्स चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने को एसडीएम-एसडीपीओ रहे सक्रिय, मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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Lakhisarai News: लखीसराय एवं सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र में बुधवार को पैक्स चुनाव शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष माहौल में संपन्न हुआ। प्रशासन ने सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण किया और मतदाताओं से निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की।

Lakhisarai News: पैक्स चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने को एसडीएम-एसडीपीओ रहे सक्रिय, मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण

Lakhisarai News: लखीसराय, एक प्रतिनिधि। लखीसराय एवं सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र में बुधवार को आयोजित पैक्स चुनाव शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष माहौल में संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा।

चुनाव की निगरानी

चुनाव के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी प्रभाकर कुमार एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिवम कुमार ने संयुक्त रूप से विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने मतदान केंद्रों पर तैनात दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं सुरक्षा बलों को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

सुविधाओं का अवलोकन

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था, कतार प्रबंधन तथा संवेदनशील बिंदुओं की स्थिति का भी अवलोकन किया। उन्होंने पुलिस बल को मतदान केंद्रों के आसपास लगातार गश्त करने, किसी भी प्रकार की अफवाह या अप्रिय घटना पर तत्काल कार्रवाई करने तथा असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया।

निर्वाचन प्रक्रिया

एसडीएम एवं एसडीपीओ स्वयं भी पूरे समय क्षेत्र में सक्रिय रहे और विभिन्न बूथों पर पहुंचकर मतदान प्रक्रिया का निरीक्षण करते रहे। उन्होंने मतदान कर्मियों से आवश्यक जानकारी ली तथा यह सुनिश्चित किया कि चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन हो रहा है। अधिकारियों ने मतदाताओं से भी निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की।

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