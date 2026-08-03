Lakhisarai News: सावन के पवित्र माह में भी मंदिरो के आसपास व वार्डों में गंदगी का अंबार
Lakhisarai News: - हर महीने लाखों खर्च कर रहा नगर परिषद, व्यवस्था पूरी तरह भगवान भरोसेसावन के पवित्र माह में भी मंदिरो एवं वार्डों में गंदगी का अंबार
Lakhisarai News: लखीसराय, हिन्दुस्तान संवाददाता। पवित्र सावन मास की शुरुआत के साथ ही पूरा शहर हरहर महादेव और बोल बम के जयकारों से गुंजायमान हो रहा है। श्रद्धालु भक्ति भाव में लीन होकर देवालयों की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन नगर परिषद की अकर्मण्यता के कारण उनकी आस्था पर गंदगी का ग्रहण लग गया है। सावन जैसे पावन महीने में भी शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह भगवान भरोसे छोड़ दी गई है। नगर परिषद प्रशासन द्वारा कागजों में सफाई के नाम पर हर महीने लाखों रुपये का बजट स्वाहा किया जा रहा है जबकि धरातल पर शहर कचरे के ढेर पर बैठा नजर आ रहा है। ---------
पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं की फजीहत
सावन की पहली सोमवारी पर जब हजार हजार की संख्या में श्रद्धालु तड़के शिव मंदिरों में जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए पहुंचेगे तो उन्हें भारी फजीहत झेलनी पड़ेगी। शहर के अष्टघट्टी तालाब स्थित शिव मंदिर के मुख्य द्वार और पहुंच मार्गों के ठीक बगल में कूड़े कचरे का पहाड़ जैसा अंबार लगा हुआ है। सड़ते कचरे से तलाब से उठती दुर्गंध के कारण श्रद्धालुओं को मुंह पर रुमाल रखकर गुजरना पड़ेगा। मंदिर के समीप जलजमाव और सड़ते कचरे ने पवित्र माहौल को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। दूर दराज के ग्रामीण इलाकों और स्थानीय मोहल्लों से आए श्रद्धालुओं में नगर परिषद की इस घोर लापरवाही को लेकर भारी नाराजगी देखी जा रही है.
महामारी फैलने का खतरा
वार्डों में नालियां पटीं, महामारी फैलने का बढ़ा खतरा:
केवल मंदिर ही नहीं बल्कि शहर के तमाम वार्डों और मोहल्लों का हाल भी बेहद दयनीय है। गलियों और मुख्य सड़कों पर जगह-जगह कचरा बिखरा पड़ा है जहां आवारा मवेशी जमा रहते हैं। बारिश के इस मौसम में हफ्तों से पड़े कचरे के सड़ने के कारण उठती बदबू से लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। मोहल्लों में नालियों की उड़ाही नहीं की जा रही है जिससे नालियों का काला और बदबूदार कचरा नाले से बाहर निकल रहा है। बारिश के मौसम में इस स्थिति से डेंगू, मलेरिया सहित कई संक्रामक महामारियों के फैलने का गंभीर खतरा पैदा हो गया है।
सफाई व्यवस्था पर सवाल
लाखों रुपये खर्च होने के बाद भी सफाई शून्य:
नगर परिषद केवल कागजी खानापूर्ति कर हर महीने सफाई के नाम पर लाखों रुपये का बिल पास करा रहा है। सफाईकर्मियों की मौजूदगी सिर्फ सड़कों पर रहती है। डोर-टू-डोर कचरा उठाव की योजना पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। टैक्स देने के बाद भी शहर की जनता नरकीय जीवन जीने को मजबूर है।
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दर्जनों अधिकारी की जिम्मेदारी
कोट:
शहर को साफ सुथरा रखना नगर परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी है। सावन जैसे पवित्र महीने में यदि शिव मंदिरों या किसी भी मोहल्ले के समीप गंदगी फैली है तो यह बेहद शर्मनाक और अस्वीकार्य है। नगर प्रशासन को तत्काल निर्देश दिए जा रहे हैं कि सभी मंदिरों के पहुंच मार्गों पूजा स्थलों और मोहल्लों में 24 घंटे के भीतर विशेष सफाई अभियान चलाकर कचरा हटाना सुनिश्चित करें। सफाई कार्य में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई होगी। - शैलेंद्र कुमार, जिलाधिकारी लखीसराय
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