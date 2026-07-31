Lakhisarai News: एससी/एसटी कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष बने जिला कोषागार पदाधिकारी शशिकांत आर्य
Lakhisarai News: - महिला विद्या मंदिर के प्राचार्य गीता पासवान उपाध्यक्ष बनेआज के कार्यक्रम:01 - विशेष अभियान: बीडीओ और उनकी टीमें छूटे हुए वृद्ध व दिव्यांग पेंशनधार
Lakhisarai News: लखीसराय, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिला कोषागार पदाधिकारी शशिकांत आर्य अनुसूचित जाति/ जनजाति कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष एवं महिला विद्या मंदिर स्कूल के प्रधानाध्यापक गीता पासवान उपाध्यक्ष मनोनीत हुए हैं। दोनों पदाधिकारी को सर्वसम्मति से बुधवार को नया बाजार वार्ड संख्या 29 स्थित सामुदायिक भवन में संघ के उपाध्यक्ष सह जिला शिक्षा पदाधिकारी यदुवंश राम के अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष मनोनीत करने का निर्णय लिया गया।
बैठक की चर्चा
संघ के जिला सचिव रंजीत रजक ने बताया कि बैठक में संगठन की मजबूती पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया। उन्होंने बताया कि डॉ भीमराव अंबेडकर का नारा शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो आज की स्थिति में भी प्रासंगिक है। समानता, स्वतंत्रता भाईचारा व न्याय आधारित समाज के निर्माण के लिए संगठन को दृढ़ता के साथ काम करने की जरूरत है।
नई नियुक्तियाँ
उन्होंने बताया कि संगठन के निरंतर कार्यान्वित करने के उद्देश्य से वरीय जिला कोषागार पदाधिकारी रमेश कुमार सुमन के स्थानांतरण के बाद उनके स्थान पर नए जिला कोषागार पदाधिकारी को अध्यक्ष बनाया गया। जबकि शिक्षा विभाग के स्थापना शाखा के डीपीओ संजय कुमार के स्थानांतरण के बाद गीता पासवान को उपाध्यक्ष बनाया गया। बैठक में सभी लोगों ने सामूहिक रूप से संगठन की मजबूती के लिए संगठित व एकत्रित होकर कार्य करने का निर्णय लिया। मौके पर बिनोद रजक, सुरेंद्र रजक, राम टहल पासवान, अमलेश कुमार, रामाश्रय रजक, पवन कुमार, उदित दास, देवेंद्र राम एवं जवाहर मोची सहित अन्य लोग मौजूद थे।
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