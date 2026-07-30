Lakhisarai News: श्रावणी मेला 2026 : अशोकधाम में सुरक्षा व्यवस्था पर डीएम व एसपी ने अधिकारियों व पुलिस बल को दिए विस्तृत निर्देश

Lakhisarai News: लखीसराय में श्रावणी मेला 2026 को शांति और सुरक्षा के साथ संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने ब्रीफिंग की। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था पर दिशा-निर्देश दिए गए। मंदिर में प्रवेश के लिए बैरिकेडिंग और अलग-अलग निकास द्वार निर्धारित किए गए हैं।

Lakhisarai News: लखीसराय, एक प्रतिनिधि। श्रावणी मेला 2026 को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए बुधवार को अशोकधाम मंदिर परिसर के समीप जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार एवं पुलिस अधीक्षक प्रेरणा कुमार ने सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं सुरक्षा बलों के साथ संयुक्त ब्रीफिंग की।

सुरक्षा व्यवस्था इस दौरान मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था और आपदा प्रबंधन को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए। ब्रीफिंग में अधिकारियों ने बताया कि श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए मंदिर परिसर में प्रवेश और निकास की अलग-अलग व्यवस्था की गई है। जलाभिषेक के बाद महिला श्रद्धालु उत्तरी निकास द्वार से बाहर निकलेंगी, जबकि पुरुष श्रद्धालुओं के लिए पश्चिमी निकास द्वार निर्धारित किया गया है।

आवागमन की व्यवस्था मंदिर में प्रवेश के लिए झिग-झाग (जिग-जैग) बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, ताकि भीड़ नियंत्रित रहे और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। डीएम और एसपी ने बताया कि बाहर से आने वाले वाहनों के लिए बीएड कॉलेज के समीप पार्किंग स्थल बनाया गया है। वहां वाहन खड़ा करने के बाद श्रद्धालुओं को पैदल मंदिर तक आना होगा। जिन स्थानों पर अभी मिट्टी का रास्ता है, वहां अतिरिक्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया, ताकि बारिश की स्थिति में भी आवागमन बाधित न हो।

प्रवेश की मुख्य व्यवस्था अशोकधाम हॉल्ट के पास मुख्य एंट्री प्वाइंट बनाया गया है, जहां से सभी श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में प्रवेश कराया जाएगा। वहीं मंदिर का मुख्य द्वार केवल निकास के लिए रहेगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वीआईपी मूवमेंट के दौरान मुख्य निकास मार्ग पूरी तरह खाली रखा जाएगा, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो।

अधिकारियों के निर्देश शिवगंगा से नियंत्रण कक्ष तक पूरे मार्ग में लोहे की बैरिकेडिंग लगाई गई है, जिससे श्रद्धालुओं की कतार व्यवस्थित बनी रहे। वहीं बालगुदर के समीप मुख्य पार्किंग स्थल विकसित किया गया है। सभी प्रतिनियुक्त अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जब तक उनका प्रतिस्थापन नहीं हो जाता, तब तक वे अपना ड्यूटी स्थल नहीं छोड़ेंगे और किसी भी परिस्थिति की सूचना तत्काल वरीय अधिकारियों को देंगे। संयुक्त ब्रीफिंग में अपर समाहर्ता नीरज कुमार, उप विकास आयुक्त सुमित कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी प्रभाकर कुमार, डीएसपी शिवम कुमार, वरीय उप समाहर्ता शशि कुमार, रवि कुमार, प्राची कुमारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी उपस्थित रहे। जिला प्रशासन ने सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं सुगम दर्शन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।