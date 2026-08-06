Lakhisarai News: सुपरवाइजरी कमेटी की बैठक, मध्यस्थता से ज्यादा से ज्यादा मामलों के निपटारे पर जोर
Lakhisarai News: लखीसराय में प्रधान न्यायाधीश पवन कुमार झा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए मध्यस्थता पर जोर दिया गया। न्यायालय के विभिन्न अधिकारियों ने मध्यस्थता के लाभों पर चर्चा की और आम लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रचार-प्रसार बढ़ाने का निर्णय लिया।
Lakhisarai News: लखीसराय, एक प्रतिनिधि । व्यवहार न्यायालय, लखीसराय में बुधवार को प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय सह सुपरवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष पवन कुमार झा की अध्यक्षता में सुपरवाइजरी कमिटी की बैठक आयोजित की गई।
बैठक का उद्देश्य
बैठक में लंबित वादों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए अधिक से अधिक मामलों को मध्यस्थता (मेडिएशन) के लिए चिन्हित करने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम राजन कुमार, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आशीष कुमार अग्निहोत्री, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार विधानंद सागर, जिला लोक अभियोजक कुमारी बबीता, जिला सरकारी अधिवक्ता निवास सिंह, जिला विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष सुबोध कुमार, सचिव रमेश कुमार त्रिपाठी, प्रशिक्षित मध्यस्थ हसनाथ अहमद खां, प्रशिक्षित मध्यस्थ तथा प्रभारी प्रशासन, व्यवहार न्यायालय निवास शर्मा सहित अन्य न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित रहे।
मध्यस्थता की महत्ता
बैठक के दौरान न्यायालय में लंबित मामलों की समीक्षा की गई तथा अधिक से अधिक उपयुक्त वादों को मध्यस्थता के लिए चिन्हित करने की रणनीति पर चर्चा हुई। अध्यक्ष ने कहा कि मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का समाधान कम समय, कम खर्च और आपसी सहमति से संभव है, जिससे न्यायालयों पर लंबित मामलों का बोझ भी कम होता है। सुपरवाइजरी कमिटी ने प्रशिक्षित मेडिएटरों से मध्यस्थता प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने और अधिक से अधिक मामलों का सफल निष्पादन सुनिश्चित करने का आह्वान किया। साथ ही आम लोगों के बीच मध्यस्थता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार चलाने पर भी बल दिया गया, ताकि अधिक से अधिक पक्षकार इस वैकल्पिक विवाद निपटारा प्रणाली का लाभ उठाकर अपने मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान करा सकें।
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