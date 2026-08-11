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Lakhisarai News: पेपरलेस रजिस्ट्री के विरोध में कर्मचारियों की नाराजगी, अधिकारियों ने किया रजिस्ट्री कार्यालय का निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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Lakhisarai News: लखीसराय में पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी के बीच, अधिकारियों ने रजिस्ट्री कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों से समस्याओं की जानकारी ली गई, लेकिन वे खुलकर अपनी बातें नहीं रख सके। नई व्यवस्था के क्रियान्वयन की स्थिति समझने और संभावित परेशानियों का पता लगाने के लिए यह निरीक्षण किया गया।

Lakhisarai News: पेपरलेस रजिस्ट्री के विरोध में कर्मचारियों की नाराजगी, अधिकारियों ने किया रजिस्ट्री कार्यालय का निरीक्षण

Lakhisarai News: लखीसराय, एक प्रतिनिधि। पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था को लेकर कर्मचारियों में जारी नाराजगी के बीच सोमवार को निबंधन विभाग के पटना जोनल एआईजी एवं मुंगेर प्रमंडल के असिस्टेंट एआईजी बैजनाथ सिंह ने लखीसराय स्थित रजिस्ट्री कार्यालय का निरीक्षण किया। अधिकारियों के निरीक्षण को लेकर कार्यालय में दिनभर हलचल बनी रही।

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निरीक्षण प्रक्रिया

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कार्यालय के विभिन्न कक्षों में जाकर कामकाज की स्थिति का जायजा लिया तथा कर्मचारियों से पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था को लेकर जानकारी ली। अधिकारियों ने कार्यालय में बैठे कर्मचारियों से अलग-अलग तरीके से पूछताछ करते हुए पेपरलेस रजिस्ट्री लागू होने के बाद कार्य करने में आ रही परेशानियों, तकनीकी समस्याओं तथा नई व्यवस्था के संचालन में होने वाली दिक्कतों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। हालांकि, पूछताछ के दौरान कर्मचारियों ने खुलकर अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष नहीं रखीं।

कर्मचारियों की नाराजगी

बताया जा रहा है कि पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था को लेकर कर्मचारियों में अंदरूनी तौर पर नाराजगी है। कर्मचारी खुलकर विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच असंतोष की स्थिति बनी हुई है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कर्मचारियों को नई व्यवस्था के अनुरूप कार्य करने के लिए समझाया तथा आवश्यक निर्देश दिए।

परीक्षण और सत्यापन

इस दौरान निबंधन विभाग की ओर से पेपरलेस रजिस्ट्री से संबंधित कार्यों की भी जांच की गई। कई मुंशियों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कराई जा रही थी, जबकि कई मामलों में प्रस्तुत किए गए कागजात का सत्यापन किया जा रहा था। अधिकारियों ने पूर्व में किए गए रजिस्ट्री कार्यों से संबंधित दस्तावेजों और प्रक्रियाओं की भी जांच की तथा रिकॉर्ड का सत्यापन किया।

निरीक्षण का उद्देश्य

अधिकारियों के निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति जानना और कर्मचारियों की ओर से आ रही संभावित परेशानियों की जानकारी प्राप्त करना बताया जा रहा है। निरीक्षण के बाद कार्यालय में नई व्यवस्था को लेकर कर्मचारियों के बीच चर्चा तेज हो गई है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

किस विभाग के अधिकारियों ने लखीसराय स्थित रजिस्ट्री कार्यालय का निरीक्षण किया?
निबंधन विभाग के पटना जोनल एआईजी एवं मुंगेर प्रमंडल के असिस्टेंट एआईजी बैजनाथ सिंह ने निरीक्षण किया।
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