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Lakhisarai News: अशोकधाम में डीटीओ का निरीक्षण, अवैध पार्किंग हटवाई, निशुल्क टोटो सेवा का लिया जायजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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Lakhisarai News: अशोकधाम मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम आवागमन के लिए डीटीओ का निरीक्षण किया गया। गलत तरीके से पार्किंग की गई गाड़ियों को हटवाया गया और निर्देश दिए गए कि निर्धारित स्थानों पर ही वाहन खड़े करें। टोटो सेवा की भी जांच की गई, ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो।

Lakhisarai News: अशोकधाम में डीटीओ का निरीक्षण, अवैध पार्किंग हटवाई, निशुल्क टोटो सेवा का लिया जायजा

Lakhisarai News: अशोकधाम में डीटीओ का निरीक्षण, अवैध पार्किंग हटवाई, निशुल्क टोटो सेवा का लिया जायजा लखीसराय, एक प्रतिनिधि। श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम आवागमन एवं बेहतर यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सोमवार को जिला पदाधिकारी के निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी मुकुल पंकज मणि एवं मोटर वाहन निरीक्षक प्रतीक कुमार ने अशोकधाम मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों का विस्तृत निरीक्षण किया।

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निरीक्षण के दौरान की गई कार्रवाई

निरीक्षण के दौरान यातायात व्यवस्था, पार्किंग, अतिक्रमण तथा श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि अशोकधाम मंदिर परिसर एवं मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर किसी भी प्रकार की वाहन पार्किंग नहीं हो। इस दौरान गलत तरीके से खड़े किए गए वाहनों को तत्काल हटवाया गया। अधिकारियों ने संबंधित वाहन चालकों को निर्देश दिया कि निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही वाहन खड़ा करें, ताकि मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी या जाम की स्थिति उत्पन्न न हो।

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ठेलों और दुकानों का निरीक्षण

डीटीओ एवं एमवीआई ने मंदिर के आसपास सड़क किनारे एवं सड़क पर लगाए गए ठेलों और अस्थायी दुकानों का भी निरीक्षण किया। जिन स्थानों पर इन दुकानों के कारण यातायात प्रभावित होने या जाम लगने की आशंका थी, वहां से अतिक्रमण हटवाया गया। साथ ही दुकानदारों से भविष्य में सड़क पर अतिक्रमण कर दुकान या ठेला नहीं लगाने का अनुरोध किया गया, ताकि मेले के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे।

निशुल्क टोटो सेवा का सत्यापन

निरीक्षण के दौरान वृद्ध एवं दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए संचालित निशुल्क टोटो सेवा का भी भौतिक सत्यापन किया गया। अधिकारियों ने टोटो परिचालन की व्यवस्था, यात्रियों को दी जा रही सुविधा तथा सेवा की उपलब्धता का जायजा लिया। संबंधित कर्मियों को निर्देश दिया गया कि श्रद्धालुओं को समय पर और बिना किसी असुविधा के सेवा उपलब्ध कराई जाए तथा टोटो संचालन में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। जिला प्रशासन ने कहा कि श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधाजनक आवागमन और सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर त्वरित कार्रवाई भी की जाएगी, ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के बाबा के दर्शन कर सकें। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों से भी यातायात नियमों का पालन करने तथा प्रशासन का सहयोग करने की अपील की।

पूछे जाने वाले प्रश्न

डीटीओ ने निरीक्षण के दौरान किस चीज़ पर ध्यान दिया?
डीटीओ ने यातायात व्यवस्था, पार्किंग, अतिक्रमण तथा श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया।
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