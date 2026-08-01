Lakhisarai News: राजकीय पॉलिटेक्निक में चार दिवसीय इंडक्शन प्रोग्राम का समापन

Lakhisarai News: - विशेषज्ञों ने छात्रों को दिए सफलता और सड़क सुरक्षा के मंत्रराजकीय पॉलिटेक्निक में चार दिवसीय इंडक्शन प्रोग्राम का समापन

Lakhisarai News: लखीसराय, हिन्दुस्तान संवाददाता। राजकीय पॉलिटेक्निक लखीसराय में आयोजित चार दिवसीय इंडक्शन प्रोग्राम का शनिवार को उत्साहपूर्ण माहौल में समापन हुआ। अंतिम दिन कला, स्वास्थ्य, तकनीकी शिक्षा और सड़क सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों ने छात्र-छात्राओं का मार्गदर्शन किया।

समापन समारोह समापन समारोह में जिला कला संस्कृति पदाधिकारी मृणाल रंजन, जिला परिवहन पदाधिकारी मुकुल पंकज मनी तथा मोटर वाहन निरीक्षक प्रतीक कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत संस्थान के प्राचार्य डॉ. राजेश कुमार रंजन ने सभी अतिथियों का अंगवस्त्र देकर स्वागत किया। मंच संचालन योगाचार्य ज्वाला ने किया। अपने संबोधन में जिला कला संस्कृति पदाधिकारी मृणाल रंजन ने कहा कि कला और संगीत व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के साथ-साथ मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत उपयोगी हैं। उन्होंने विभिन्न रागों के सकारात्मक प्रभावों की जानकारी देते हुए छात्रों को अपनी प्रतिभा निखारने के लिए प्रेरित किया। मोटर वाहन निरीक्षक प्रतीक कुमार ने सड़क सुरक्षा पर विस्तार से जानकारी देते हुए वाहन चलाते समय हाई बीम और लो बीम के सही उपयोग, इंडिकेटर लाइट के महत्व तथा हेलमेट पहनने की अनिवार्यता पर जोर दिया।

यातायात नियमों का पालन उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। जिला परिवहन पदाधिकारी मुकुल पंकज मनी ने ट्रैफिक सिग्नल और यातायात नियमों की जानकारी देते हुए कहा कि चालान का उद्देश्य केवल आर्थिक दंड देना नहीं, बल्कि लोगों को सुरक्षित यातायात के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने छात्रों से हमेशा नियमों का पालन करने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य डॉ. राजेश कुमार रंजन ने सभी अतिथियों, शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए चार दिवसीय इंडक्शन प्रोग्राम के सफल समापन की घोषणा की। इस अवसर पर संस्थान के सभी व्याख्याता, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।