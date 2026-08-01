Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lakhisarai News: शृंगी ऋषि धाम में श्रावणी मेला का विधायक ने किया उदघाटन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
Follow us on Google News
share

Lakhisarai News: - 30 से 28 अगस्त तक लगता है श्रद्धालुओं का जमघटशृंगी ऋषि धाम में श्रावणी मेला का विधायक ने किया उदघाटन

Lakhisarai News: शृंगी ऋषि धाम में श्रावणी मेला का विधायक ने किया उदघाटन

Lakhisarai News: चानन, निज संवाददाता। पहाड़ी गुफाओं में स्थित शृंगी ऋषि धाम में श्रावणी मेला का उद्घाटन स्थानीय विधायक रामानंद मंडल, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक सिंह, डीएम शैलेन्द्र कुमार द्वारा शुक्रवार को किया गया। मेला उद्घाटन के बाद विधायक ने मंदिर में पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान एसडीओ प्रभाकर कुमार, सकलदेव बिंद, प्रमुख प्रतिनिधि दिनेश यादव, रविन्द्र कुमार शर्मा सहित दर्जनों प्रबुद्ध लोग मौजूद थे।

ये भी पढ़ें:राजगीर में मंत्री श्रवण ने श्रावणी मेला का किया उद्घाटन

मेला का उद्घाटन

श्रावणी मेला उद्घाटन के बाद विधायक ने कहा कि इस बार 30 जुलाई से सावन शुरू हो गया है। हिन्दू धर्म में सावन महीने का खास महत्व होता है। भगवान शिव को समर्पित इस महीने के दौरान प्रसिद्ध शृंगी ऋषि धाम की महत्व बढ़ जाती है। सावन माह में यहां श्रद्धालुओं का जमघट लगा रहता है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो इसके लिए जिला प्रशासन अर्लट मोड में काम कर रहा है।

ये भी पढ़ें:Begusarai News: संवेदनशील स्थलों पर रखें विशेष निगरानी: डीएम

धाम की विशेषताएँ

शृंगी ऋषि धाम अपनी प्राकृतिक छटा के लिए भी प्रसिद्ध है, बल्कि इससे जुड़ी ऐतिहासिक कहानियां भी लोगों को यहां आने के लिए मजबूर करती है। यहीं पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने यज्ञ किया था और भगवान राम सहित चारों पुत्र के अवतरित होने के बाद यहां मुंडन भी कराया था। शृंगी ऋषि की पहाड़ियां, झरने और कुंड श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्शित करता है। भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक सिंह ने कहा कि शृंगी ऋषि धाम की अपनी अलग पहचान है। वहीं डीएम शैलेन्द्र कुमार ने कहा कि सावन माह में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा रियायती दर पर सात्विक भोजन उपलब्ध कराने की बात भी दोहराई गई।

---------

जलप्पा स्थान में भी हुआ मेला का उद्घाटन:

जलप्पा स्थान में मेला

शृंगी ऋषि धाम से लौटने के बाद प्रसिद्ध जलप्पा स्थान में भी श्रावणी मेला का उद्घाटन विधायक रामानंद मंडल के द्वारा किया गया। यहां भी सावन माह में श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा होती है। मेला उद्घाटन के पहले पूजारी राकेश शुक्ला द्वारा विधायक सहित सभी को सम्मानित किया गया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

श्रावणी मेला कब उद्घाटन किया गया?
श्रावणी मेला का उद्घाटन शुक्रवार को किया गया।
ये भी पढ़ें:बाबा वैद्यनाथ की नगरी में उमड़ी भक्तों की भीड़
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lakhisarai Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।