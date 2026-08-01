Lakhisarai News: शृंगी ऋषि धाम में श्रावणी मेला का विधायक ने किया उदघाटन

Lakhisarai News: - 30 से 28 अगस्त तक लगता है श्रद्धालुओं का जमघटशृंगी ऋषि धाम में श्रावणी मेला का विधायक ने किया उदघाटन

Lakhisarai News: चानन, निज संवाददाता। पहाड़ी गुफाओं में स्थित शृंगी ऋषि धाम में श्रावणी मेला का उद्घाटन स्थानीय विधायक रामानंद मंडल, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक सिंह, डीएम शैलेन्द्र कुमार द्वारा शुक्रवार को किया गया। मेला उद्घाटन के बाद विधायक ने मंदिर में पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान एसडीओ प्रभाकर कुमार, सकलदेव बिंद, प्रमुख प्रतिनिधि दिनेश यादव, रविन्द्र कुमार शर्मा सहित दर्जनों प्रबुद्ध लोग मौजूद थे।

मेला का उद्घाटन श्रावणी मेला उद्घाटन के बाद विधायक ने कहा कि इस बार 30 जुलाई से सावन शुरू हो गया है। हिन्दू धर्म में सावन महीने का खास महत्व होता है। भगवान शिव को समर्पित इस महीने के दौरान प्रसिद्ध शृंगी ऋषि धाम की महत्व बढ़ जाती है। सावन माह में यहां श्रद्धालुओं का जमघट लगा रहता है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो इसके लिए जिला प्रशासन अर्लट मोड में काम कर रहा है।

धाम की विशेषताएँ शृंगी ऋषि धाम अपनी प्राकृतिक छटा के लिए भी प्रसिद्ध है, बल्कि इससे जुड़ी ऐतिहासिक कहानियां भी लोगों को यहां आने के लिए मजबूर करती है। यहीं पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने यज्ञ किया था और भगवान राम सहित चारों पुत्र के अवतरित होने के बाद यहां मुंडन भी कराया था। शृंगी ऋषि की पहाड़ियां, झरने और कुंड श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्शित करता है। भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक सिंह ने कहा कि शृंगी ऋषि धाम की अपनी अलग पहचान है। वहीं डीएम शैलेन्द्र कुमार ने कहा कि सावन माह में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा रियायती दर पर सात्विक भोजन उपलब्ध कराने की बात भी दोहराई गई।

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जलप्पा स्थान में भी हुआ मेला का उद्घाटन:

जलप्पा स्थान में मेला शृंगी ऋषि धाम से लौटने के बाद प्रसिद्ध जलप्पा स्थान में भी श्रावणी मेला का उद्घाटन विधायक रामानंद मंडल के द्वारा किया गया। यहां भी सावन माह में श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा होती है। मेला उद्घाटन के पहले पूजारी राकेश शुक्ला द्वारा विधायक सहित सभी को सम्मानित किया गया।