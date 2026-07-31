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Lakhisarai News: कटेहर के बाबा गौरीशंकर मंदिर धाम के श्रावणी मेला 2026 का उद्घाटन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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Lakhisarai News: - राज्य उपमंत्री प्रह्लाद यादव ने किया उद्घाटन, बीडीओ और थानाध्यक्ष भी रहे उपस्थितनप क्षेत्र के गौरीशंकर मंदिर धाम कटेहर में गुरुवार को राज्य उप मंत्र

Lakhisarai News: कटेहर के बाबा गौरीशंकर मंदिर धाम के श्रावणी मेला 2026 का उद्घाटन

Lakhisarai News: सूर्यगढ़ा, निज प्रतिनिधि। नगर परिषद क्षेत्र के कटेहर स्थित प्रसिद्ध पौराणिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मंदिर बाबा गौरीशंकर मंदिर धाम में श्रावणी मेला का उद्घाटन राज्य के राज्य मंत्री एवं पूर्व क्षेत्रीय विधायक प्रह्लाद यादव, प्रखंड विकास पदाधिकारी मंजुल मनोहर मधुप, और थानाध्यक्ष रोहित कुमार ने किया।

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उद्घाटन समारोह

मंदिर परिसर में फीता काटकर संयुक्त रूप से उद्घाटन गुरुवार को किया गया। इसके बाद अर्द्धनारीश्वर प्रतीक वाले शिवलिंग एवं माता पार्वती समेत भैरव बाबा, बसहा, हनुमान जी आदि प्रतिमाओं की वैदिक मंत्रोच्चार के साथ इन अतिथियों के द्वारा पूजा की गई।

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मंदिर विकास की आवश्यकता

मंदिर पूजा समिति के द्वारा आयोजित समारोह में राज्य उपमंत्री श्री यादव ने कहा कि अब तक यहां न्यास परिषद का गठन नहीं होना निराशा की बात है। मंदिर के विकास के लिए न्यास परिषद का गठन आवश्यक है। इससे श्रावणी मेला में सरकार की ओर से सहयोग मिलेगा। मंदिर की घेराबंदी, विवाह भवन और शौचालय निर्माण आदि समस्याएं उनके समारोह में यहां आने के बाद समिति के सदस्य बोलते हैं।

समुदाय की सहभागिता

घेराबंदी के लिए जमीन की क्या स्थिति है, जानकारी नहीं दी गई है। जमीन की स्थिति का पता लगाने के बाद ही घेराबंदी का कार्य संभव है। उन्होंने कहा कि यह बहुत पुराना मंदिर है और गौरी शंकर मंदिर धाम नाम से मंदिर नहीं के बराबर देखा जाता है। टीम बनाकर समिति के सदस्य ग्रामीणों की मदद से इसके विकास के लिए कार्य करें। जहां तक होगा वे भी इसमें सहयोग करेंगें। बाबा भोले अवघडदानी हैं और उनकी कृपा से ही लोग बड़े-बड़े काम करते हैं। मंदिर के निकट प्रसिद्ध श्मशान घाट भी है जहां शक्तिपीठ होने की बात की जाती है। सभी श्रद्धालुओं को मंदिर के विकास के लिए रूचि लेनी होगी।

मेला और सहयोग

बीडीओ श्री मधुप ने कहा कि सावन माह में यहां भी एक महीना तक मेला लगता है। लोग तन-मन से भक्ति में लीन रहते हैं। वे भी मंदिर के संचालन में सहयोग कर सकते हैं। मंदिर का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। थानाध्यक्ष ने कहा कि जीवन का अर्थ सादगी और पवित्रता से जीना है। मेला के संचालन में कोई दिक्कत हो तो उन्हें सूचित करेंगें। सभी के साथ मिलकर वे भी सहयोग करेंगें। मंदिर समिति के सदस्यों ने पहले सभी अतिथियों को चादर तथा फूल-माला देकर सम्मानित किया। समिति के रविराज कुमार, मुकेश कुमार, नागेश्वर यादव आदि ने मंदिर की विभिन्न समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया था। पूर्व में यहां सहयोग करने पर आभार प्रकट किया गया। इस अवसर पर मंदिर के पूजारी तथा ग्रामीण और अन्य श्रद्धालु बड़ी संख्या में थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बाबा गौरीशंकर मंदिर धाम में किस त्यौहार का उद्घाटन हुआ?
बाबा गौरीशंकर मंदिर धाम में श्रावणी मेला का उद्घाटन हुआ।
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