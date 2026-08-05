Lakhisarai News: सदर अस्पताल में भर्ती हर इमरजेंसी मरीज की इलाज के दौरान पूरी निगरानी होगी

Lakhisarai News: - डिस्चार्ज या हायर संस्थान रेफर होने के बाद भी मरीज के स्वस्थ होने तक अस्पताल प्रबंधन मॉनिटरिंग करेगा

Lakhisarai News: लखीसराय, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। राज्य स्वास्थ्य समिति के मरीज को बेहतर इलाज व देखभाल के निर्देश के बाद स्थानीय सदर अस्पताल में भर्ती होने वाले प्रत्येक इमरजेंसी मरीज की इलाज के दौरान पूरी निगरानी सुनिश्चित करने की तैयारी शुरू किया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत मरीज के अस्पताल से डिस्चार्ज होने या गंभीर स्थिति में हायर संस्थान रेफर किए जाने के बाद भी उसके पूरी तरह स्वस्थ होने तक अस्पताल प्रबंधन उसकी नियमित मॉनिटरिंग करेगा। इसका उद्देश्य गंभीर मरीजों को समय पर बेहतर उपचार उपलब्ध कराना व मृत्यु दर में कमी लाना है।

नए निर्देश डीएस डॉ कुमार अमित ने बताया कि नई व्यवस्था के अनुसार हायर संस्थान रेफर किए गए मरीजों के इलाज और स्वास्थ्य की नियमित फॉलोअप रिपोर्ट ली जाएगी। यदि कोई मरीज रेफर होने के बाद निजी अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराता है, तब भी सदर अस्पताल प्रबंधन उसके उपचार और स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करेगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मरीज को रेफर करने के बाद भी उसकी चिकित्सकीय स्थिति पर लगातार नजर बनी रहे।

रेफरल प्रक्रिया में पारदर्शिता डीपीएम सुधांशु नारायण ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने रेफरल प्रक्रिया को भी अधिक जवाबदेह बनाया है। अब इमरजेंसी वार्ड में तैनात चिकित्सक केवल गंभीर स्थिति बताकर किसी भी मरीज को सीधे हायर संस्थान रेफर नहीं कर सकेंगे। गंभीर मरीज को रेफर करने से पहले संबंधित रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेना अनिवार्य होगा। विशेषज्ञ की राय के बाद ही रेफरल का निर्णय लिया जाएगा, ताकि अस्पताल स्तर पर उपलब्ध उपचार की सभी संभावना का पहले उपयोग किया जा सके। उन्होंने बताया कि इसके अलावा इमरजेंसी वार्ड में भर्ती सभी मरीजों की स्थिति की नियमित समीक्षा भी होगी।

साप्ताहिक समीक्षा अस्पताल प्रबंधन प्रत्येक सप्ताह ऐसे मरीजों का रिव्यू करेगा और उपचार की गुणवत्ता, रेफरल की आवश्यकता तथा स्वास्थ्य संबंधी प्रगति का मूल्यांकन करेगा। प्रबंधक नंदकिशोर भारती की माने तो इस व्यवस्था से गंभीर मरीजों की बेहतर निगरानी, समय पर इलाज, अनावश्यक रेफरल में कमी और उपचार व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। साथ ही मरीजों को निरंतर चिकित्सकीय सहायता और फॉलोअप मिलने से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की संभावना भी बढ़ेगी। इधर डीएस ने बताया कि साप्ताहिक रिपोर्ट के आधार पर रेफरल मरीज की पूरी तरह समीक्षा की जाएगी। बेवजह अगर रेफर किया तो संबंधित चिकित्सक के खिलाफ स्पष्टीकरण जारी करते हुए विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा भी सुनिश्चित की जाएगी।