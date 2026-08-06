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Lakhisarai News: विषहरी की प्रतिमा का विसर्जन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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Lakhisarai News: सूर्यगढ़ा, निज प्रतिनिधि। नगर परिषद क्षेत्र के पुरानी बाजार के वार्ड सं. 17 के महादलित टोला में नागपंचमी के अवसर पर स्थापित विषहरी माता की प्रतिमा का

Lakhisarai News: विषहरी की प्रतिमा का विसर्जन

Lakhisarai News: सूर्यगढ़ा, निज प्रतिनिधि। नगर परिषद क्षेत्र के पुरानी बाजार के वार्ड सं. 17 के महादलित टोला में नागपंचमी के अवसर पर स्थापित विषहरी माता की प्रतिमा का विसर्जन बुधवार को शोभायात्रा निकालकर बाबाधाम घाट में किया गया। वार्ड पार्षद अमलेश कुमार की अगुवाई और परमानंद दास भगत के संयोजन में प्रतिमा का विसर्जन डीजे के साथ युवकों ने किया। लोगों की भीड़ थी।

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