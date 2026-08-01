Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lakhisarai News: हेलमेट पहनें, सुरक्षित रहें: सड़कों पर चला सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
Follow us on Google News
share

Lakhisarai News: लखीसराय में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शनिवार को विशेष हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस और परिवहन विभाग ने लोगों को हेलमेट पहनने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की। आगे भी ऐसे अभियानों का आयोजन किया जाएगा।

Lakhisarai News: हेलमेट पहनें, सुरक्षित रहें: सड़कों पर चला सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान

Lakhisarai News: लखीसराय, कार्यालय संवाददाता। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शनिवार को जिला प्रशासन के निर्देश पर शहर के विद्यापीठ चौक एवं जेल मोड़ पर विशेष हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआई तथा परिवहन विभाग की टीम ने किया। इस दौरान दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के महत्व, सुरक्षित वाहन संचालन और सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने वाहन चालकों से आईएसआई मानक का हेलमेट पहनने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने, नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने तथा सभी यातायात नियमों का पालन करने की अपील की।

ये भी पढ़ें:लखीसराय : हेलमेट पहनें, सुरक्षित रहें: सड़कों पर चला सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान

साथ ही आम लोगों को सड़क पर सतर्क रहने और स्वयं के साथ-साथ दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का संदेश भी दिया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि हेलमेट पहनना केवल कानूनी बाध्यता नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। उन्होंने लोगों से हर यात्रा के दौरान हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिले में इस तरह के जागरूकता अभियान आगे भी नियमित रूप से चलाए जाएंगे।

ये भी पढ़ें:Begusarai News: सड़क सुरक्षा के प्रति युवाओं को किया जागरूक, यातायात नियमों के पालन की दिलाई शपथ
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lakhisarai Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।