Lakhisarai News: सूर्यगढ़ा-सलेमपुर संपर्क सड़क पर जलजमाव से परेशानी

Lakhisarai News: सूर्यगढ़ा-सलेमपुर संपर्क सड़क पर जलजमाव से परेशानी
Lakhisarai News: सोमवार को सूर्यगढ़ा और अन्य क्षेत्रों में बारिश से सूर्यगढ़ा-सलेमपुर संपर्क सड़क पर जलजमाव हुआ, जिससे यातायात में कठिनाई आई। माणिकपुर और भवानीपुर से आने-जाने वाले यात्रियों को समस्या का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने गड्ढों की सफाई के लिए कई बार अनुरोध किया है।
Lakhisarai News: सूर्यगढ़ा, निज प्रतनिधि। नगर परिषद और प्रखंड के विभिन्न भागों में सोमवार को दोपहर में बारिश होने से सूर्यगढ़ा-सलेमपुर संपर्क सड़क मार्ग पर जलजमाव होने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। माणिकपुर और भवानीपुर से गाड़ियों से आने-जाने वाले यात्रियों को भी कठिनाई हुई। बताया गया कि इस संपर्क सड़क का निर्माण पथ निर्माण विभाग के द्वारा किया गया था। बगल के गड्ढे का गंदा पानी भी सड़क के जमा पानी में मिल गया था। लोगों ने कई बार गड्ढे की सफाई करने का अनुरोध किया है। सभापति रूपम देवी के अनुसार जमा पानी को पंपिंग सेट से निकाला जाता है।
दोनों ही मैदानों में पहले से पानी का जमाव बना हुआ है। बाजार में एनएच-80 के किनारे नाला की सफाई नहीं होने से गंदे पानी का भी जमाव हो जाता है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।