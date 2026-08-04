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Lakhisarai News: सूर्यगढ़ा-सलेमपुर संपर्क सड़क पर जलजमाव से परेशानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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Lakhisarai News: सोमवार को सूर्यगढ़ा और अन्य क्षेत्रों में बारिश से सूर्यगढ़ा-सलेमपुर संपर्क सड़क पर जलजमाव हुआ, जिससे यातायात में कठिनाई आई। माणिकपुर और भवानीपुर से आने-जाने वाले यात्रियों को समस्या का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने गड्ढों की सफाई के लिए कई बार अनुरोध किया है।

Lakhisarai News: सूर्यगढ़ा-सलेमपुर संपर्क सड़क पर जलजमाव से परेशानी

Lakhisarai News: सूर्यगढ़ा, निज प्रतनिधि। नगर परिषद और प्रखंड के विभिन्न भागों में सोमवार को दोपहर में बारिश होने से सूर्यगढ़ा-सलेमपुर संपर्क सड़क मार्ग पर जलजमाव होने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। माणिकपुर और भवानीपुर से गाड़ियों से आने-जाने वाले यात्रियों को भी कठिनाई हुई। बताया गया कि इस संपर्क सड़क का निर्माण पथ निर्माण विभाग के द्वारा किया गया था। बगल के गड्ढे का गंदा पानी भी सड़क के जमा पानी में मिल गया था। लोगों ने कई बार गड्ढे की सफाई करने का अनुरोध किया है। सभापति रूपम देवी के अनुसार जमा पानी को पंपिंग सेट से निकाला जाता है।

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दोनों ही मैदानों में पहले से पानी का जमाव बना हुआ है। बाजार में एनएच-80 के किनारे नाला की सफाई नहीं होने से गंदे पानी का भी जमाव हो जाता है।

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