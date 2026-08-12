Lakhisarai News: हर घर तिरंगा अभियान को लेकर पंचायतों में निकली तिरंगा यात्रा, गूंजे देशभक्ति के नारे

Lakhisarai News: लखीसराय में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर ‘हर घर तिरंगा-2026’ अभियान के तहत तिरंगा यात्रा, प्रभात फेरी और जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। लोग राष्ट्रीय ध्वज के महत्व को समझते हुए उसे अपने घरों में फहराने के लिए प्रेरित किए गए। इस अभियान में बच्चों, ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया।

Lakhisarai News: लखीसराय, हिन्दुस्तान संवाददाता। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर जिले में ‘हर घर तिरंगा-2026’ अभियान को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। जिला प्रशासन के निर्देश पर मंगलवार को विभिन्न प्रखंडों की पंचायतों में तिरंगा यात्रा, प्रभात फेरी और जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

तिरंगा यात्रा और जन-जागरूकता कार्यक्रम तिरंगा यात्रा में जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों, स्कूली बच्चों और ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विभिन्न पंचायतों में प्राथमिक विद्यालयों एवं अन्य स्थानों से तिरंगा यात्रा निकाली गई। हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर छात्र-छात्राएं और ग्रामीण देशभक्ति के नारों के साथ पंचायत के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरे। इस दौरान लोगों को स्वतंत्रता दिवस पर अपने-अपने घरों में सम्मानपूर्वक तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया गया। यात्रा के दौरान ग्रामीणों को राष्ट्रीय ध्वज के महत्व, उसके सम्मान और ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के उद्देश्य की जानकारी दी गई। बच्चों में अभियान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला।

अन्य गतिविधियां कई स्थानों पर प्रभात फेरी के माध्यम से भी लोगों को अभियान से जुड़ने के लिए जागरूक किया गया। जिले के विभिन्न प्रखंडों की अन्य पंचायतों में भी अभियान के तहत तिरंगा वितरण, तिरंगा रैली, प्रभात फेरी, चित्रकला और रंगोली प्रतियोगिता समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विद्यालयों और महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित कर राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से आम लोगों से अपील की गई है कि वे ‘हर घर तिरंगा-2026’ अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने घरों पर सम्मानपूर्वक राष्ट्रीय ध्वज फहराएं। प्रशासन का उद्देश्य अभियान के माध्यम से जिले के प्रत्येक घर तक देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र गौरव की भावना को पहुंचाना है.