Lakhisarai News: केएसएस कॉलेज में अर्थशास्त्र विभाग के छात्र-छात्राओं ने किया पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प
Lakhisarai News: लखीसराय, पुरानी बाजार स्थित कार्यानंद शर्मा स्मारक महाविद्यालय में हरित एवं स्वच्छ परिसर अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्रों ने विभिन्न फलदार और छायादार पौधे लगाए और उनके संरक्षण की जिम्मेदारी ली। विभागाध्यक्ष डॉ. सुस्मिता सोनी ने पौधारोपण को सामाजिक जिम्मेदारी बताया।
Lakhisarai News: लखीसराय, हिन्दुस्तान संवाददाता। शहर के पुरानी बाजार चितरंजन रोड स्थित कार्यानंद शर्मा स्मारक महाविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में मंगलवार को हरित एवं स्वच्छ परिसर अभियान के तहत एक विशेष पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अर्थशास्त्र विभाग के स्नातकोत्तर सेमेस्टर-II सत्र 2025-27 के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और महाविद्यालय परिसर में विभिन्न प्रकार के फलदार व छायादार पौधे लगाए।
कार्यक्रम का महत्व
कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने न केवल पौधारोपण किया, बल्कि लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल, सिंचाई और उनके संरक्षण की सामूहिक जिम्मेदारी भी उठाई। छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉ. सुस्मिता सोनी ने कहा की पौधारोपण केवल एक औपचारिक कार्य या पर्यावरण संरक्षण का जरिया नहीं है बल्कि यह हमारी आने वाली भावी पीढ़ियों के प्रति नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी है।
पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता
बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के इस दौर में प्रकृति का संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। विद्यार्थियों को पौधों का रोपण करने के साथ साथ उनकी निरंतर देख रेख को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए।इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच पर्यावरण चेतना जगाना और उन्हें एक स्वच्छ व सुंदर शैक्षणिक वातावरण का महत्व समझाना था।
छात्रों का उत्साह
कॉलेज परिसर में आयोजित इस हरित पहल से पूरे महाविद्यालय परिवार में उत्साह देखा गया। विद्यार्थियों ने संदेश दिया कि यदि प्रत्येक युवा एक पौधा लगाने और उसे बचाने का संकल्प ले ले तो समाज में बड़ा सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है।कार्यक्रम के सफल आयोजन पर महाविद्यालय प्रशासन ने भी विद्यार्थियों के इस कदम की सराहना की। इस मौके पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अमित कुमार ने विद्यार्थियों की सराहना की इस मौके पर अर्थशास्त्र विभाग के शिक्षकगण, कर्मचारी एवं दर्जनों छात्र छात्राएं मौजूद रहे।
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