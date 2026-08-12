Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lakhisarai News: केएसएस कॉलेज में अर्थशास्त्र विभाग के छात्र-छात्राओं ने किया पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
Follow us on Google News
share

Lakhisarai News: लखीसराय, पुरानी बाजार स्थित कार्यानंद शर्मा स्मारक महाविद्यालय में हरित एवं स्वच्छ परिसर अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्रों ने विभिन्न फलदार और छायादार पौधे लगाए और उनके संरक्षण की जिम्मेदारी ली। विभागाध्यक्ष डॉ. सुस्मिता सोनी ने पौधारोपण को सामाजिक जिम्मेदारी बताया।

Lakhisarai News: केएसएस कॉलेज में अर्थशास्त्र विभाग के छात्र-छात्राओं ने किया पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प

Lakhisarai News: लखीसराय, हिन्दुस्तान संवाददाता। शहर के पुरानी बाजार चितरंजन रोड स्थित कार्यानंद शर्मा स्मारक महाविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में मंगलवार को हरित एवं स्वच्छ परिसर अभियान के तहत एक विशेष पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अर्थशास्त्र विभाग के स्नातकोत्तर सेमेस्टर-II सत्र 2025-27 के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और महाविद्यालय परिसर में विभिन्न प्रकार के फलदार व छायादार पौधे लगाए।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: लखीसराय: केएसएस कॉलेज में अर्थशास्त्र विभाग के छात्र-छात्राओं ने किया पौधारोपण

कार्यक्रम का महत्व

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने न केवल पौधारोपण किया, बल्कि लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल, सिंचाई और उनके संरक्षण की सामूहिक जिम्मेदारी भी उठाई। छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉ. सुस्मिता सोनी ने कहा की पौधारोपण केवल एक औपचारिक कार्य या पर्यावरण संरक्षण का जरिया नहीं है बल्कि यह हमारी आने वाली भावी पीढ़ियों के प्रति नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी है।

पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता

बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के इस दौर में प्रकृति का संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। विद्यार्थियों को पौधों का रोपण करने के साथ साथ उनकी निरंतर देख रेख को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए।इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच पर्यावरण चेतना जगाना और उन्हें एक स्वच्छ व सुंदर शैक्षणिक वातावरण का महत्व समझाना था।

छात्रों का उत्साह

कॉलेज परिसर में आयोजित इस हरित पहल से पूरे महाविद्यालय परिवार में उत्साह देखा गया। विद्यार्थियों ने संदेश दिया कि यदि प्रत्येक युवा एक पौधा लगाने और उसे बचाने का संकल्प ले ले तो समाज में बड़ा सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है।कार्यक्रम के सफल आयोजन पर महाविद्यालय प्रशासन ने भी विद्यार्थियों के इस कदम की सराहना की। इस मौके पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अमित कुमार ने विद्यार्थियों की सराहना की इस मौके पर अर्थशास्त्र विभाग के शिक्षकगण, कर्मचारी एवं दर्जनों छात्र छात्राएं मौजूद रहे।

पूछे जाने वाले प्रश्न

कार्यक्रम का आयोजन कब हुआ?
कार्यक्रम मंगलवार को आयोजित किया गया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lakhisarai Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।