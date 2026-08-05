Lakhisarai News: पंचायती राज में भी नहीं हो सका पचाम मुसहरी का समुचित विकास

Lakhisarai News: चानन, निज संवाददाता। शहर की तरह गांवों का विकास हो इसके लिए सरकार पूरी तरह गंभीर है, बावजूद मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों को वाजिब हक नहीं मिल पा रहा है। आज भी यहां गरीबी दूर से झलकती है। यहां घुमने के बाद सच्चाई खुद बयां कर जाती है। खुटूकपार पंचायत के पचाम मुसहरी में बसे करीब 500 की आबादी अब भी विकास की मानक से दूर खड़ा है। यहां विकास के नाम पर सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाए गए हैं। जमीनी हकीकत की पड़ताल करने पर पता चला कि इन लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी की किल्लत अब भी जारी है। सरकार द्वारा लोगों तक पेयजल आपूर्ति पहुंचाने के लिए नल जल योजना लगाई गई, लेकिन इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। गांव की महिला आरती देवी, मीना देवी, रीना देवी, मीणा देवी आदि ने बताया कि हर घर नल जल योजना का हाल काफी बुरा है। घर तक पाइप पहुंचा दिया गया, लेकिन कायदे से कभी पानी नहीं चला है。