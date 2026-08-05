Lakhisarai News: पंचायती राज में भी नहीं हो सका पचाम मुसहरी का समुचित विकास
Lakhisarai News: - 80 फीसदी आबादी आर्थिक रूप से है कमजोर, रोजगार को लेकर पलायन करते हैं युवा
Lakhisarai News: चानन, निज संवाददाता। शहर की तरह गांवों का विकास हो इसके लिए सरकार पूरी तरह गंभीर है, बावजूद मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों को वाजिब हक नहीं मिल पा रहा है। आज भी यहां गरीबी दूर से झलकती है। यहां घुमने के बाद सच्चाई खुद बयां कर जाती है। खुटूकपार पंचायत के पचाम मुसहरी में बसे करीब 500 की आबादी अब भी विकास की मानक से दूर खड़ा है। यहां विकास के नाम पर सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाए गए हैं। जमीनी हकीकत की पड़ताल करने पर पता चला कि इन लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी की किल्लत अब भी जारी है। सरकार द्वारा लोगों तक पेयजल आपूर्ति पहुंचाने के लिए नल जल योजना लगाई गई, लेकिन इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। गांव की महिला आरती देवी, मीना देवी, रीना देवी, मीणा देवी आदि ने बताया कि हर घर नल जल योजना का हाल काफी बुरा है। घर तक पाइप पहुंचा दिया गया, लेकिन कायदे से कभी पानी नहीं चला है。
आर्थिक रूप से कमजोर हैं यहां के लोग:
गांव की 80 फीसदी आबादी आर्थिक रूप से कमजोर है। अधिकांश लोगों के पास खुद का शौचालय नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका है। गांव की रीना देवी, मालती देवी आदि ने बताया कि हमलोगों को अब तक पक्का मकान नहीं मिल सका है। गांव में आंगनबाड़ी के साथ ही प्राथमिक स्कूल है। जहां बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब भी गांव काफी पिछड़ा हुआ है।
मुखिया की नजर में:
पंचायत की मुखिया मीणा देवी ने कहा कि सीमित संसाधन के बल पर पंचायत में विकास कार्य को तवज्जों दिया जा रहा है। जरूरत के मुताबिक गरीबों को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। अन्य सुविधाएं मिले इसके लिए भी हर बैठक में बात उठाई जाती है।
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