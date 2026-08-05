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Lakhisarai News: 6 अगस्त को मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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Lakhisarai News: सूर्यगढ़ा के अबगील रामपुर पंचायत में 6 अगस्त को निःशुल्क आखों की जांच और मोतियाबिंद ऑपरेशन का शिविर आयोजित किया जाएगा। 50 वर्ष से अधिक के लोगों के लिए यह शिविर है। रोगियों को आने-जाने, रहने और खाने की सुविधा भी निःशुल्क प्रदान की जाएगी। आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लाना आवश्यक है।

Lakhisarai News: 6 अगस्त को मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर

Lakhisarai News: सूर्यगढ़ा। प्रखंड के अबगील रामपुर पंचायत के सरकार भवन में आगामी 6 अगस्त को निःशुल्क आखों की जांच व मोतियाबिंद ऑपरेशन का शिविर लगाया जाएगा। पंचायत के सरपंच प्रेम नंदन शर्मा ने यह जानकारी दी। 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए यह शिविर है। रोगी के आने-जाने एवं रहने तथा खाने की सुविधा भी निःशुल्क है। आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर लेकर आने के लिए कहा गया है।

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