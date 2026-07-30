Lakhisarai News: बारिश ने खोली विकास की पोल, आधे से अधिक शहर जलमग्न, सड़कों पर तैर रहा नगर परिषद का दावा

Lakhisarai News: - ​ईंट पत्थर के सहारे राह तलाशते लोग, मासूमों को गोद में उठाकर स्कूल पहुंचाने को मजबूर अभिभावक

Lakhisarai News: ​लखीसराय, हिन्दुस्तान संवाददाता। आधुनिकता और स्मार्ट शहर के तमाम दावों के बीच जिला मुख्यालय लखीसराय की जमीनी हकीकत आज बारिश की कुछ ही बूंदों में बहती नजर आ रही है। मानसून ने अभी जिले में पूरी तरह से अपनी सक्रियता दिखाई भी नहीं है लेकिन शहर के अधिकांश इलाकों की सूरत पूरी तरह बिगड़ गईं है। हल्की सी बूंदाबांदी और मामूली बारिश ने ही नगर परिषद के नाला सफाई और जलनिकासी के दावों की पूरी तरह हवा निकाल दी है। शहर की प्रमुख सड़कों से लेकर गलियों तक में पानी भर जाने से आम जनता का दैनिक जीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है।

​सड़कों पर बना टापू, ईंट पत्थर और ठेले के सहारे कट रहा सफर: ​शहर में जलभराव की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि स्कूली बच्चो को घरों से सुरक्षित स्कूल तक पहुंचना किसी जंग लड़ने के बराबर हो गया है।गली के सड़कों और रास्तों पर घुटना भर पानी जमा है जिसके कारण राहगीर पानी के बीच ईंट पत्थर रखकर किसी तरह संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ने को मजबूर हैं। इस जलजमाव में सबसे ज्यादा फजीहत स्कूली मासूमों को झेलनी पड़ रही है। वार्ड संख्या 21, 26, 25, 19, 2 एवं 24 स्थित कई विद्यालयों के मुख्य द्वार पर ही भीषण जलजमाव हो गया है। बेबस अभिभावक अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठाकर गंदे पानी से पार करा रहे हैं। वहीं कई जगहों पर ठेले वाले बच्चों और बुजुर्गों को जलभराव वाली सड़कें पार कराने का जरिया बने हुए हैं।

​आधा दर्जन से अधिक वार्डों में भर है पानी, संक्रमण का खतरा: ​जलजमाव का दंश शहर के लगभग हर दूसरे हिस्से में देखा जा रहा है। विशेष रूप से वार्ड संख्या 2, 19, 21, 24, 25 और 26 में नालियों के जाम रहने और निकासी का कोई सुचारू मार्ग न होने के कारण नालों का काला और गंदा पानी उफनकर सीधे सड़कों और लोगों के घरों के आंगनों तक पहुँच गया है।सड़ांध मारते पानी और फैली गंदगी के कारण पूरे इलाके में दुर्गंध का माहौल है जिससे डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों के पनपने का खतरा बनता जा रहा है।

​नगर परिषद की सुस्ती पर फूटा जनआक्रोश: ​स्थानीय शहरवासियों का आरोप है कि नगर परिषद प्रशासन जलनिकासी की समस्या को लेकर जरा सा भी गंभीर नहीं है। हर साल मानसून से पहले कागजों पर नालों की सफाई का दावा किया जाता है लेकिन धरातल पर नतीजा ढाक के तीन पात ही रहता है।जब मानसून के सक्रिय हुए बिना ही हल्की बारिश में पूरा शहर में पानी जमा हो गया है तो आने वाले दिनों में अगर मूसलाधार बारिश हुई तो स्थिति अनियंत्रित हो जाएगी। शहर के प्रबुद्ध नागरिकों और प्रभावित वार्डवासियों ने नगर प्रशासन से तत्काल प्रभाव से पंप सेट लगाकर पानी की निकासी कराने और सभी नालों की दुरुस्त सफाई कराने की मांग की है।

कोट: नगर परिषद क्षेत्र में ड्रेन सिस्टम की उपलब्धता फिलहाल सीमित है फिर भी हम मानसून और जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जिन निचले क्षेत्रों और मोहल्लों में पानी का जलजमाव होगा वहां नगर परिषद द्वारा तत्काल पंप और सेक्शन मशीनों की मदद से जल निकासी कराई जाएगी। जलभराव की समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई के लिए हमने एक विशेष टीम का गठन किया है। - प्रभात रंजन कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद लखीसराय