Lakhisarai News: मुसलाधार बारिश से खेतों में लौटी हरियाली, धान की फसल को मिला जीवनदान

Lakhisarai News: लखीसराय में बुधवार की शाम हुई मुसलाधार बारिश ने किसानों को राहत दी है। धान की फसल सूखने के संकट से जूझ रहे किसान अब थोड़ी आशा जगी है। बारिश से खेतों में पानी भर गया है और आने वाले दिनों में इसी प्रकार की बारिश से फसल को बचाना आसान होगा।

Lakhisarai News: लखीसराय, कार्यालय संवाददाता। बुधवार की शाम करीब छह बजे हुई मुसलाधार बारिश ने जिले के किसानों के चेहरों पर लंबे समय बाद राहत की मुस्कान ला दी। पिछले कई दिनों से पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण धान की फसल सूखने लगी थी और किसान मोटर के सहारे खेतों की सिंचाई करने को मजबूर थे। ऐसे में अचानक हुई तेज बारिश ने खेतों में नई जान फूंक दी।

बारिश का सकारात्मक प्रभाव लगातार पड़ रही गर्मी और कमजोर मानसून के कारण जिले के अधिकांश क्षेत्रों में धान की रोपनी के बाद फसल को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा था। इससे पौधों के सूखने की आशंका बढ़ गई थी। बुधवार शाम कुछ समय तक हुई जोरदार बारिश से खेतों में पानी भर गया, जिससे धान की फसल को संजीवनी मिल गई। किसानों का कहना है कि यदि आने वाले दिनों में भी प्रतिदिन कुछ समय के लिए इसी तरह बारिश होती रही तो धान की फसल को बचाना आसान हो जाएगा। साथ ही उन्हें मोटर चलाकर पटवन करने की जरूरत कम पड़ेगी, जिससे डीजल और बिजली पर होने वाला अतिरिक्त खर्च भी घटेगा।

किसानों की चिंता किसानों ने बताया कि पिछले कई सप्ताह से सिंचाई के लिए लगातार मोटर चलाने के कारण खेती की लागत बढ़ती जा रही थी। अब बारिश होने से आर्थिक बोझ कुछ हद तक कम होने की उम्मीद जगी है। हालांकि किसानों का कहना है कि केवल एक दिन की बारिश से पूरी समस्या का समाधान नहीं होगा। अच्छी पैदावार के लिए अगले कुछ सप्ताह तक नियमित अंतराल पर बारिश होना जरूरी है। यदि मानसून सक्रिय रहता है तो धान की फसल को बड़ा लाभ मिलेगा और उत्पादन पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। बुधवार की बारिश के बाद खेतों में फिर से पानी दिखाई देने लगा है। किसानों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी मौसम उनका साथ देगा और इस बार धान की फसल अच्छी होगी。

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सूर्यगढ़ा में भी हुई मुसलाधार बारिश

सूर्यगढ़ा। नगर परिषद और प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में बुधवार की शाम में मूसलाधार वर्षा हुई। बारिश होने से इलाके के किसानों में खुशी छा गई। किसानों ने बताया कि धान की रोपनी के लिए पर्याप्त पानी हो गया है। पम्पिंग सेट से पानी नहीं लेना पड़ेगा। महमदपुर टाल,अलीनगर और विभिन्न वार्डो तथा मैदानों में पानी का जमाव बढ़ गया है। बारिश के दौरान विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई है। इस मौसम ऐसी जमकर वर्षा पहले नहीं हुई थी।